قزوین ظرفیت اجرای ۱۸۵ هزار هکتار آبیاری نوین را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد صبح شنبه در جلسه آبیاری تحت فشار که با حضور معاونین و مدیران برگزار شد به مصوبه سفر هیئت دولت به استان قزوین در توسعه سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت تا پایان سالجاری بیش از ۲۰ هزار هکتارسیستم نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان اجرا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم نوین آبیاری مجهز شده اند یاداور شد: با اجرای تعهدات سال جاری اراضی تحت پوشش این استان به سیستم های نوین آبیاری به ۵۵ هزار هکتار خواهد رسید.

وی اظهار داشت: دشت قزوین با توجه به وضعیت موجود آبی که دچار شده چاره جزء اجرای سیستم های نوین آبیاری و ذخیره سازی منابع آبی در سفره های زیر زمینی ندارد.

متقی فرد بر لزوم اهمیت تدوین طرح مطالعات آبیاری نوین در قزوین تاکید کرد و گفت: باید با یک برنامه ریزی مناسب اراضی کشاورزی استان را به زیر کشت سیستم های نوین آبیاری برد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه برنامه مدون سیستم های نوین آبیاری تدوین شود گفت: باید با تدوین برنامه مدون در راستای اجرای سیستم های نوین آبیاری بتوان در یک پروسه زمانی مشخص به اهداف توسعه ای بخش در آبیاری نوین دست یافت.

متقی فرد تصریح کرد: با توجه به پتانسیل موجود بخش کشاورزی و حضور کارشناسان مجرب در بخش کشاورزی می توان به توسعه پایدار کشاورزی استان امیدوار بود.

وی تاکید کرد: این طرح باید به عنوان یک سند بالا دستی تدوین شود تا با یک برنامه ریزی مدون اقدام به اجرای طرح های کشاورزی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: یکی از برنامه های مهم جهاد کشاورزی اجرایی کردن مصوبات هیات دولت در تخصیص ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه نوین آبیاری است.

متقی فرداضافه کرد: با توجه به اینکه سازمان متعهد شده امسال ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شود باید با سرعت و تعامل بیشتر بین دستگاههای اجرای این طرح اجرایی شود.

متقی فرد از مسئولین بانک کشاورزی خواست: برای پیشبرد اهداف طرح همکاری نزدیک و همسو با شیوه نامه اجرایی طرح های نوین آبیاری با جهاد کشاورزی داشته باشند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون یک هزار و ۳۹۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر پوشش سیستم های نوین آبیاری رفته است.

محمد حسین عطایی افزود: طرح های آماده معرفی برای اجرای سیستم های نوین آبیاری ۹ هزار و ۵۵۴ هکتار برآورد کرد و گفت: کار مطالعات این طرح ها انجام شده و آماده معرفی به بانک و صندوق توسعه برای دریافت اعتبار هستند.

وی بیان کرد: طرح های در حال مطالعه نیز ۶ هزار هکتار و طرح های در حال تشکیل پرونده نیز ۸ هزار و ۵۰ هکتار می باشد.

عطایی یادآور شد: در راستای تسریع در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار تفاهم نامه سه جانبه با سازمان همیاری شهرداری قزوین منعقد شده است.

وی اضافه کرد: این تفاهم نامه قبل از تخصیص اعتبارات دولتی بین جهاد کشاورزی، متقاضی و سازمان همیاری شهرداری قزوین منعقد شده که طرح های آبیاری نوین اجرا می شود.