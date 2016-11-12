  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

نمایشگاه پوستر بیداری اسلامی در کربلا برپا شد

نمایشگاه پوستر بیداری اسلامی در کربلا برپا شد

کربلا - نمایشگاه بین المللی پوستر بیداری اسلامی از سوی ستاد پیاده روی اربعین حسینی راهیان در کربلا برگزار شد.

صابر نورزنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همزمان با اربعین حسینی نمایشگاه بیداری اسلامی در محل اسکان موکب یا فاطمة الزهرا سلام اله علیها به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در این نمایشگاه ۱۰۰ پوسترهایی با مضامین بیداری اسلامی و مدافعین حرم از کشورهای مختلف از جمله لبنان ، سوریه ، بلژیک ، سوئد و کشورهای دیگر برپا شده است.

وی یادآور شد: نمایشگاه بیداری اسلامی همزمان با مجمع جهانی بیداری اسلامی از پنج قاره جهان در کربلای معلی برگزار خواهد شد به فعالیت های انجام شده در جشنواره ملی پوستر بیداری و پایداری اسلامی اشاره و اضافه کرد: تشکیل کمیته داوران جشنواره متشکل از اساتید رشته گرافیک از جمله اقدامات است.

نمایشگاه بیداری اسلامی تا پایان اربعین در موکب مازندران در شهر کربلا برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 3821863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه