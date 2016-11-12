نمایشگاه پوستر بیداری اسلامی در کربلا برپا شد

صابر نورزنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همزمان با اربعین حسینی نمایشگاه بیداری اسلامی در محل اسکان موکب یا فاطمة الزهرا سلام اله علیها به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در این نمایشگاه ۱۰۰ پوسترهایی با مضامین بیداری اسلامی و مدافعین حرم از کشورهای مختلف از جمله لبنان ، سوریه ، بلژیک ، سوئد و کشورهای دیگر برپا شده است.

وی یادآور شد: نمایشگاه بیداری اسلامی همزمان با مجمع جهانی بیداری اسلامی از پنج قاره جهان در کربلای معلی برگزار خواهد شد به فعالیت های انجام شده در جشنواره ملی پوستر بیداری و پایداری اسلامی اشاره و اضافه کرد: تشکیل کمیته داوران جشنواره متشکل از اساتید رشته گرافیک از جمله اقدامات است.

نمایشگاه بیداری اسلامی تا پایان اربعین در موکب مازندران در شهر کربلا برای بازدید علاقمندان دایر است.