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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

دادستان عمومی و انقلاب فردیس خبر داد:

بازداشت باند جعل اسکناس در فردیس/۴ نفر دستگیر شدند

بازداشت باند جعل اسکناس در فردیس/۴ نفر دستگیر شدند

فردیس - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از شناسایی و بازداشت یک باند چهار نفره جعل اسکناس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حسن جهانشاهلو با اشاره به شناسایی و بازداشت باند ۴ نفره جعل اسکناس در این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اطلاعات واصله، دستور قضایی به ماموران نیروی انتظامی برای بازرسی از یک واحد مسکونی که جعل اسکناس در آن‌جا انجام می‌شد صادر و علاوه بر بازداشت متهمان که یک زن و سه مرد بودند مقادیر زیادی اسکناس جعلی کشف شد.

وی افزود: حجم اسکناس‌های جعلی کشف شده بیش از ۱۵ میلیون تومان است که به همراه آن‌ها، دستگاه‌ چاپ اسکناس، تعدادی مهر و یک قبضه کلت کمری کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس با تاکید بر اینکه تحقیقات درباره جزئیات و نحوه فعالیت این باند در یکی از شعبات دادسرای عمومی و انقلاب فردیس ادامه دارد توضیح داد: این متهمان اکنون در بازداشت به سر می‌برند و در تحقیقات به محل دیگر نگهداری اسکناس‌های جعلی نیز اعتراف کردند که در بازرسی از محل مذکور، اسکنر مورد استفاده برای چاپ اسکناس جعلی به دست آمد.

کد مطلب 3821869

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