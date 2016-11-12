بازداشت باند جعل اسکناس در فردیس/۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حسن جهانشاهلو با اشاره به شناسایی و بازداشت باند ۴ نفره جعل اسکناس در این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اطلاعات واصله، دستور قضایی به ماموران نیروی انتظامی برای بازرسی از یک واحد مسکونی که جعل اسکناس در آن‌جا انجام می‌شد صادر و علاوه بر بازداشت متهمان که یک زن و سه مرد بودند مقادیر زیادی اسکناس جعلی کشف شد.

وی افزود: حجم اسکناس‌های جعلی کشف شده بیش از ۱۵ میلیون تومان است که به همراه آن‌ها، دستگاه‌ چاپ اسکناس، تعدادی مهر و یک قبضه کلت کمری کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس با تاکید بر اینکه تحقیقات درباره جزئیات و نحوه فعالیت این باند در یکی از شعبات دادسرای عمومی و انقلاب فردیس ادامه دارد توضیح داد: این متهمان اکنون در بازداشت به سر می‌برند و در تحقیقات به محل دیگر نگهداری اسکناس‌های جعلی نیز اعتراف کردند که در بازرسی از محل مذکور، اسکنر مورد استفاده برای چاپ اسکناس جعلی به دست آمد.