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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

برنامه کمیسیون آموزش اعلام شد؛

بررسی استیضاح وزیرعلوم باحضور نمایندگان متقاضی/ارایه گزارش خودکشی

بررسی استیضاح وزیرعلوم باحضور نمایندگان متقاضی/ارایه گزارش خودکشی

استیضاح وزیرعلوم با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح روز دوشنبه ۲۴ آبان در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  برنامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه ۲۲ آبان تا روز چهارشنبه ۲۶ آبان اعلام شد. براساس برنامه اعلام شده، امروز شنبه از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۶ جلسه کمیته های تخصصی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس برگزار می شود.

روز یکشنبه ۲۳ آبان، از ساعت ۱۴ تا ۱۴.۳۰ تبادل اخبار، ۱۴.۳۰ تا ۱۵، جمع بندی گزارش در خصوص خودکشی دانشجوی بورسیه  توسط دکتر سادات نژاد ارایه می شود.

همچنین از ساعت ۱۵ تا ۱۶، موضوع اجرای ناقص قانون تعیین و تکلیف مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای کشور مصوب ۵آبان ۹۱ براساس ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. از ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ نیز بررسی لایحه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در دستور کار قرار می گیرد.

بنابراین گزارش، روز دوشنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۴.۳۰ تبادل اخبار و گزارش کمیته های تخصصی ارایه می شود و همچنین از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵.۳۰ از رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری و رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران برای حضوردر کمیسیون دعوت می شود.

همچنین از ساعت  ۱۵.۳۰ تا ۱۷ نیز استیضاح وزیرعلوم با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح بررسی می شود. برای سه شنبه برنامه ای اعلام نشده و برنامه چهارشنبه ۲۶ آبان نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3821872
زهرا سیفی

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    نظرات

    • حسن IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
      0 0
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      وزیر محترم علوم واقعا ضعیف عمل کرده اند حتی ایشان در وزارت خانه تحت امرشان تقریبا هیچ کاره اند ...
    • علی آذری IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
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      سلام. با وجود داشتن حکم بورس وزارت علوم، معدل بالای نوزده و مدرک نخبگی سه سال هست که از تاریخ اعلام عدم نیاز دانشگاه به من گذشته و با وجود نامه نگاریهای متعدد، همچنان دانشگاه بر نظرخویش اصرار میورزه.آخه چرا باید دانشگاه اینقدر قدرت نامحدود داشته باشه که به دانشجوی با معدل بالای نوزده و نخبه کشور اعلام عدم نیاز بده.چرا ما بورسیه ها حق نداریم و دانشگاه به راحتی نظرات خودشو دیکته میکنه.لطفا منتشرکنید.

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