علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌آگاهی پیش‌بینی می‌شود از ۱۳ آبان لغایت ۱۲ آذرماه پنج الی ۱۵ میلی‌متر بارش در شمال استان به ثبت برسد.

وی افزود: در مرکز استان بارش باران از چهار تا ۱۲ میلی‌متر و در جنوب استان بارش از هفت تا ۱۴ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه میانگین دما در شمال استان ۱۱.۵ درجه خواهد بود، ادامه داد: در مرکز استان میانگین دمای هفت درجه و در جنوب استان میانگین دمای پنج درجه پیش‌بینی شده است.

دولتی مهر تصریح کرد: پیش‌آگاهی جوی با قطعیت ۱۰۰ درصدی نیست و ممکن است تغییراتی در درازمدت حاکم شود که برخی پیش‌آگاهی‌ها تحقق نیابد.

وی در خصوص وضعیت فعلی جوی استان افزود: در حال حاضر جو اغلب مناطق استان آرام و آسمان آفتابی است.

مدیرکل هواشناسی استان دمای فعلی مرکز استان را ۱۴ درجه عنوان و اضافه کرد: تا پایان هفته تداوم جوی آرام پیش‌بینی شده است.

به گفته دولتی مهر از روز چهارشنبه با ورود سیستم جدید دمای هوا کاهش یافته و بارش باران به صورت خفیف آغاز می‌شود.