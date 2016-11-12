علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس نقشههای پیشآگاهی پیشبینی میشود از ۱۳ آبان لغایت ۱۲ آذرماه پنج الی ۱۵ میلیمتر بارش در شمال استان به ثبت برسد.
وی افزود: در مرکز استان بارش باران از چهار تا ۱۲ میلیمتر و در جنوب استان بارش از هفت تا ۱۴ میلیمتر پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه میانگین دما در شمال استان ۱۱.۵ درجه خواهد بود، ادامه داد: در مرکز استان میانگین دمای هفت درجه و در جنوب استان میانگین دمای پنج درجه پیشبینی شده است.
دولتی مهر تصریح کرد: پیشآگاهی جوی با قطعیت ۱۰۰ درصدی نیست و ممکن است تغییراتی در درازمدت حاکم شود که برخی پیشآگاهیها تحقق نیابد.
وی در خصوص وضعیت فعلی جوی استان افزود: در حال حاضر جو اغلب مناطق استان آرام و آسمان آفتابی است.
مدیرکل هواشناسی استان دمای فعلی مرکز استان را ۱۴ درجه عنوان و اضافه کرد: تا پایان هفته تداوم جوی آرام پیشبینی شده است.
به گفته دولتی مهر از روز چهارشنبه با ورود سیستم جدید دمای هوا کاهش یافته و بارش باران به صورت خفیف آغاز میشود.
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