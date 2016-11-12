آغاز زودتراز موعد هفته کتاب/ زنگ کتاب از پایتخت کتاب به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش ستاد اطلاعرسانی برنامههای ترویج کتابخوانی، همچنین در این برنامه جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان فعالیتش را آغاز کرد.
سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: ما به دلیل دو رویداد مهم در نیشابور هستیم؛ نخستین رویداد، به صدا در آوردن زنگ هفته کتاب از پایتخت کتاب ایران است. از امروز هفته کتاب به عنوان دومین رویداد مهم کتاب، بعد از نمایشگاه کتاب تهران، کارش را آغاز میکند. در این دوره از هفته کتاب هم برنامههای متعددی برای ترویج کتابخوانی در کشور انجام میشود. یکی از برنامههای مهم این دوره از هفته کتاب، آغاز فعالیت جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان است.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ایده راهاندازی جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان از برنامههای پیشنهادی نیشابور به عنوان پایتخت کتاب شکل گرفت. دو ماه از شکلگیری فعالیت این باشگاهها در نیشابور و پانزده شهر دیگر راه یافته به مرحله نهایی رویداد پایتخت کتاب ایران میگذرد و کارگاههای متعدد آموزشی برای مربیان این باشگاهها برگزار شده است.
وی متذکر شد: الان بیش از ۱۵۰۰ باشگاه کتابخوانی با هجده هزار عضو در شانزده شهر کشور تشکیل شده است. نیشابور با ۱۵۰ باشگاه و هزار و هشتصد عضو سهم ۱۰ درصدی از باشگاههای کتابخوانی را دارد.
صالحی با اشاره به تجربه برگزاری طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاهای دوستدار کتاب در گسترش رقابت ترویج کتابخوانی و افزایش مشارکت مردمی در ترویج کتاب تصریح کرد: انتظار میرود با برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی شاهد رونق و افزایش بیشتر کتابخوانی باشیم.
وی همچنین گفت: انتظار داریم طی یک سال آینده این باشگاههای کتابخوانی در صد شهر کشور تشکیل شود و از طریق این ایده صدها هزار نفر از کودکان و نوجوانها به کتابخوانی تشویق و ترغیب شوند و در آینده شاهد نهادینه شدن کتابخوانی در ایران باشیم.
بر اساس این گزارش همزمان با افتتاح جام باشگاههای کتاب در دومین پایتخت کتاب ایران، آغاز فعالیتهای باشگاههای کتابخوانی در پانزده شهر دیگر ایران جشن گرفته میشود و گروههای متعدد کودکان و نوجوانهای عضو گروههای کتابخوانی در رقابت با یکدیگر در سطح مدارس، شهرستان و استان و ملی در نهایت گروههای برگزیده جام باشگاه کتابخوانی معرفی و تقدیر میشوند. استمرار آموزش، تشویق و هدایت کودکان به کتاب و کتابخوانی از اهداف برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان است.
همچنین با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیاصغر سیدآبادی و عباس کرخی سرپرست ارشاد نیشابور، از شعار هفته کتاب رونمایی شد.
در این برنامه همچنین سیدعباس صالحی به پاس حمایتهایش از نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران به عنوان شهروند افتخاری نیشابور معرفی شد و نشان سیمرغ به وی اهداء شد.
در این برنامه شماری از مسئولان محلی نیشابور و مدیران استان خراسان رضوی حضور داشتند.
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