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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

در گفتگو با مهر بیان شد؛

۳۸۰ پارک فناوری در انجمن بین المللی عضویت دارند

۳۸۰ پارک فناوری در انجمن بین المللی عضویت دارند

ساری - رئیس بخش غرب آسیا شمال آفریقای انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری از عضویت ۳۸۰ پارک علم و فناوری در انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری در اسپانیا خبر داد.

علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران که به عنوان رئیس بخش غرب آسیا و شمال آفریقا انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری (IASP) انتخاب شده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این انجمن از روز سه شنبه ٢٤ آبان و پایان کنفرانس منطقه ای در پارک علم و فناوری هنگ کنگ شروع به کار می کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مقر اصلی انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در مالاگا اسپانیا مستقر است و  شش زیر شاخه شامل آسیا و اقیانوسیه، غرب آسیا و شمال آفریقا، آفریقا، آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و اروپا دارد و ایران در بخش غرب اسیا و شما افریقا قرار دارد.

معتمدزادگان یادآور شد: در مجموع بیش از ٣٨٠ پارک علم و فناوری از ٧٦کشور دنیا عضو این انجمن هستند.

کد مطلب 3821886

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