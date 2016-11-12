دعوت سرپرست فرمانداری کرج از مردم برای استقبال از رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری کرج، علی قنبر زمانی سرپرست فرمانداری ویژه‌ی کرج، با صدور پیامی مردم را به استقبال پرشور از کاروان دولت تدبیر و امید دعوت کرد.

در متن این پیام آمده است:

خداوند متعال را شاکریم که مردم شهیدپرور، مومن، انقلابی و همیشه درصحنه ایران کوچک، قطب علم و فناوری کشور، در سی و دومین سفر هیئت دولت، میزبان‌یار دیرین امام و رهبری، رئیس‌جمهور محبوب حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی و هیئت دولت هستند.

بدون تردید انجام این سفر فرصت مغتنمی برای حل مشکلات و نقطه عطفی در پیشرفت و توسعه استان خواهد بود.

استان البرز با توانمندی‌های برتر خود می‌تواند حضوری گسترده در فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی داشته باشد و نقشی کلیدی در مبادلات توسعه‌ی ملی و منطقه‌ای ایفا کند و حضور مقام‌های عالی کشور در کنار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بزرگ می‌تواند افق‌های بلندتری را برای بهتر زیستن مردم استان البرز ترسیم کند.

بر کسی پوشیده نیست که رئیس‌جمهور نماد وحدت ملی و توان نظام مقدس جمهوری اسلامی و متعلق به همه‌ی اقشار جامعه است، بنابراین مردم انقلابی و وظیفه‌شناس استان البرز رسالت و دِین خود را نسبت به‌نظام و انقلاب ادا خواهند کرد و در این رویداد مهم نیز حضور پرشور و گسترده‌ای خواهند داشت.

بی‌شک دولت یازدهم که با شعار اعتدال و تدبیر و امید مورد اقبال و انتخاب مردم قرارگرفته بود در طول سه سال گذشته باوجود کاستی‌های فراوان، به‌خوبی از عهده مدیریت کشور برآمده و با استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور کارنامه قابل قبولی را در عرصه‌های مختلف ثبت کرده و توانسته روح امید را در دل مردم احیا کند و این امیدی است که از دل تدبیر دولتمردان جوانه‌زده و روزبه‌روز بارورتر می‌شود.

اینجانب در راستای اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری برای حمایت از دولت، از آحاد مردم عزیز شهرستان دعوت می‌کنم در مراسم استقبال عمومی ریاست محترم جمهور از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه در ورزشگاه مخابرات میدان سپاه حضور یافته و مهمان‌نوازی و کرامت همیشگی اهالی این استان را در استقبال و اکرام رئیس‌جمهور و دولت خدمتگزار به منصه ظهور برسانند.

باشد که در پرتو این حضور شما امید دشمنان برای ایجاد فاصله بین دولت و ملت مانند همیشه مبدل به یأس و انگیزه خدمتگزارانتان در دولت برای تداوم خدمت افزایش یابد.