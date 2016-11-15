تعریف دوگانه آمریکا از دموکراسی/ خزیدن اصلاح طلبان درلاک سرخوردگی

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- فاطمه کرمانی: آنچه در جریان حوادث و اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ در ایران رخ داد، حاصل بی بصیرتی برخی خواص بود که به رقم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر موضع گیری شفاف و صریح نسبت به آنچه با دخالت های غرب در حال رخ دادن است فتنه ای را در کشور به راه انداختند که هرگز از خاطره‌ها محو نخواهد شد.

همراهی خواص با موجی که رسانه های غربی در ایران به راه انداختند بهانه ای شد که کشور طی ۸ ماه دستخوش آشوب باشد، معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران از تمام امکانات و ابزار رسانه ای از جمله فیس بوک، توییتر و پخش زنده برنامه های ماهواره ای برای براندازی این نظام استفاده کردند.

شبکه بی بی سی فارسی تنها چندماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با کار ویژه رصد انتخابات در ایران راه اندازی شد و هر روز که به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر می شدیم، مدت زمان برنامه های این شبکه در تحلیل و نقد فضای داخلی ایران بیشتر می شد تا جایی که پس از انتخابات و در جریان آشوب های خیابانی شبکه هایی همچون ‌VOA ، ‌BBC، رادیو فردا، رادیو زمانه، رادیو ‌رژیم صهیونیستی، شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب مانند منافقین، گروه‌های سلطنت‌طلب، پارس، رنگارنگ، ‌کانال بک و سایت‌های اینترنتی ضدانقلاب و همسو با جریان فتنه مانند جرس، کلمه، بالاترین، قلم و... با برنامه ها و گزارش های جهت دار به طور شبانه روزی به دمیدن در آتش آشوب های خیابانی مشغول بودند.

به روز رسانی اخبار صفحه «نا آرامی های ایران»

فعالیت رسانه ای ضد انقلاب در شعله ور کردن آتش فتنه ۸۸ اما به اینجا ختم نشد. در جریان آشوب های پس از انتخابات، رسانه های مجازی در غرب با نگاهی تفرقه افکنانه در ایران به طور ویژه صفحه ای با عنوان «ناآرامی های ایران» ایجاد و اخبار آن را به طور مستمر به روز رسانی می کردند تا ضمن التهاب آفرینی در داخل در سطح وسیعی وقایع پس از انتخابات ایران را انعکاس دهند.

این اقدامات غرب و ضد انقلاب بدون شک در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. غرب از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره در راستای براندازی نظام در ایران برنامه ریزی وسیع داشته و توانستند اقدامات مختلفی از جمله راه اندازی ایجاد درگیری های داخلی و تشکیل گروهک های مختلف تکفیری و منافقین برای اجرای برنامه های خود انجام دادند اما این خواب شوم تعبیر نشده باقی ماند.

انتخابات ۸۸ و حواشی پس از آن مقدمه ای شد که معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران از این فرصت استفاده کرده و به ابزار رسانه ای متوسل شوند. ابزاری که به سرعت و بی وقفه بر آتش فتنه می دمید و با تحریک احساسات مردم زمینه آشوب های خیابانی را فراهم می کرد.

رسانه ها غربی با بهره گیری از قدرت تهییج افکار عمومی و سوء استفاده از احساسات مردم، به انتشار اخبار غلط و بیانیه و سخنرانی برخی فتنه گران اقدام کردند تا از این طریق فرصت تصمیم گیری منطقی را از ملت گرفته و آنها را دچار اشتباه کنند.

دخالت های رسانه دولتی انگلیس البته برای جهت دهی آشوب های خیابانی پا را از این فراتر گذاشت و در برنامه های تلویزیونی معترضان به نتیجه انتخابات را به آتش زدن وسایل عمومی از جمله اتوبوس، سطل های زباله، خودروهای امدادی و حمله کردن به مساجد تشویق می کردند.

همین رسانه ها رنگ سبز را بین معترضان نهادینه کردند و حتی مجریان برنامه های BBC و VOA با هدف جلب اعتماد مردم از لباس، مچ بندها و کراوات های سبز رنگ استفاده می کردند.

اینها همگی در راستای اقدام هماهنگ جریانات معاند برای تعبیر خواب شوم برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران بود که بصیرت ملت در ۹ دی این خواب را به کابوسی برای دشمنان نظام تبدیل کرد.

خیال احمقانه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با فیس بوک و توییتر

شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توییتر نیز در این بین نقش پررنگی در دامن زدن بر آشوب های خیابانی داشت. به طوری که رهبر انقلاب چندی بعد از فتنه ۸۸ در یکی از سخنرانی های خود در جمع فرماندهان بسیج به فتنه انگیزی این شبکه های اجتماعی اشاره کردند و فرمودند: «در آن زمان یکی از شبکه‌های اجتماعی که می‌توانست به فتنه‌گران کمک کند احتیاج به تعمیر داشت اما همین دولت امریکا مانع از توقف فعالیت‌های آن شد.»

ایشان افزودند: «آن‌ها در این خیال خام و احمقانه بودند که شبکه‌های اجتماعی و توییتر و فیس‌بوک می‌توانند نظام اسلامی را بربیاندازند. به همین علت، همه امکانات خود را به خط کردند.»

البته این فرمایشات رهبر انقلاب مورد اذعان هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا است به طوری که وی در کتاب خاطرات خود درباره دخالت های دولت باراک اوباما در اغتشاشات سال ۸۸ ایران نوشت: «تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماس‌های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می‌کرد و با مداخله‌ای فوری توانست از توقف توئیتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توییتر تعطیل می‌شد تظاهرات‌کنندگان یکی از ابزارهای مهمشان برای ارتباط را از دست می‌دادند.»

وی البته در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنفرانسی که با حمایت یک میلیاردر صهیونیستی برگزار شده بود عنوان کرد: «دولت آمریکا اشتباه کرد که به صورت محکم از فتنه‌گران در ایران حمایت نکرد.»

بازنده این روزهای رقابت انتخاباتی در آمریکا این را هم گفته بود که «ای کاش دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا بیش از این در سال ۸۸ جنبشی که آنها را حامی دموکراسی در ایران خواند، حمایت می کرد، شما هرگز نمی‌دانید که آنچه که می‌گویید به افراد تا چه اندازه امید می‌دهد.»

شوک رسانه های اصلاح طلب از نتیجه انتخابات آمریکا

امروز اما درحالی شاهد اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هستیم که عده ای در ایالت متحده حاضر به قبول نتیجه این رقابت نیستند. و اخبار رسانه ها حاکی از اعتراضات مردمی در سراسر ایالات متحده از جمله کالیفرنیا، سیاتل، شیکاگو، نیویویورک، واشنگتن، بوستون، فیلادلفیا، پورتلند و سراسر آمریکاست اما مدعیان دموکراسی از رسانه های سلطنت طلب تا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و مدعیان آزادی در ایران از رسانه های زنجیره ای اصلاحات گرفته تا چهره های غربگرای نه حرفی و نه سخنی از انعکاس خواسته معترضان آمریکایی به میان نمی آورند.

بی بی سی فارسی که روزی در ایران آتش بیار معرکه فتنه ۸۸ بود و در ۲۴ ساعت شبانه روز دایه عزیزتر از مادر برای ملت ایران بود که به خیابان ها بریزید و رای خودتان را پس بگیرید و امروز در آشفته بازار شهرهای آمریکا پس از انتخاب ترامپ گویا پوست اندازی کرده و معترضین به نتیجه انتخابات را به قبول نتیجه آن دعوت می کند!

این رسانه سلطنتی البته سرمشق هایی را هم برای شهروندان آمریکایی معترض تعریف کرده و توصیه می کند که معترضین به نتیجه انتخابات بیشتر سفر رفته و زمان بیشتری را صرف کار و گذراندن با خانواده و دوستان کنند.

بی بی سی فارسی به معترضین آمریکایی توصیه می کند که «سعی کنید بدانید چرا دیگران جور دیگری رای دادند» و یا اینکه «با کسانی که نظر مخالف دارند حرف بزنید». این پیام ها نشان می دهد که در سال ۸۸ بی بی سی نسخه آشوب و لشکرکشی های خیابانی را فقط برای ملت ایران پیچیده بود و امروز برای کنترل اوضاع برهم ریخته آمریکا و اقناع معترضان رویه دیگری را در دستور کار قرار داده است.

رسانه های اصلاح طلب درباره نتیجه انتخابات آمریکا سکوت کرده اند و شاید هم آینده سیاسی خود را با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا برباد رفته دیده و این روزها در لاک سرخوردگی فرو رفته اند.

این نشان دهنده برخورد دوگانه آمریکا و نظام غرب در تعریف دموکراسی است که یک روز تحرکات متعرضان به نتیجه انتخابات در ایران را حرکت دموکراتیک خوانده و روزی دیگر همین تحرکات را سرکوب کرده و نشانه تمرد و سرپیچی از قانون رایج در نظام مدعی دموکراسی می خوانند.

آنها به خوبی می دانند که چه کرده و چه می کنند اما آیا سینه چاکان آنها در ایران نیز به همین اندازه می دانند که آب در آسیاب دشمن می ریزند یا کبک وار سر در برف فرو برده اند؟