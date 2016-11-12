پسران نسبتا بد/ «پدر»ی که در یک هفته فراموش شد!

به گزارش خبرنگار مهر، روزی که استقلالی ها به منصور پورحیدری لقب «پدر» دادند، شاید کمتر کسی فکرش را می کرد که بازیکنان تیم استقلال خیلی زود «پدر» ورزشی شان را فراموش کنند.

مراسم هفتمین شب درگذشت منصور پورحیدری در حالی برگزار شد که در این مراسم هیچ خبری از بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال نبود تا همه آنهایی که منصور پورحیدری را «پدر» می نامیدند، هنوز یک هفته از درگذشت او نگذشته مرگ پدر در حدی فراموش کنند که حتی در مراسم شب هفت وی نیز شرکت نکنند.

مراسمی که به مناسبت هفتمین شب درگذشت مرحوم پورحیدری در یکی از تالارهای غرب تهران برگزار شد در شان و منزلت وی بود و بسیاری از بزرگان فوتبال ایران گرد هم جمع شدند تا یاد اسطوره اخلاق و ورزش ایران را گرامی بدارند.

هرچند خیلی ها هم بنا به عذر یا بهانه هایی که داشتند در این مراسم حضور نداشتند، اما قطعا غیبت بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال بیش از سایرین به چشم آمد.