شورای عالی راهبری آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که پیش از ظهر شنبه به منظور امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی برگزار شد، نیازهای آموزشی بررسی و مقرر شد آموزش های تکمیلی مهارتی در راستای ارتقاء توانمندی کاربردی مهندسان ارایه شود.

شورای عالی راهبری آموزش های فنی و حرفه ای در استان تشکیل می شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان نظام مهندسی را یکی از شرکای اجتماعی خود می داند، گفت : علت احساس قرابت میان این دو مجموعه کاربردی و عملیاتی بودن وظایف هردو سازمان فنی است.

یعقوب نماینده در ادامه خاطر نشان کرد: با دستور استاندار آذربایجان شرقی مقررشد شورای عالی راهبری آموزش های فنی و حرفه ای در استان تشکیل شود که حضور سازمان نظام مهندسی نیز در این شورا لازم به نظر می رسد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اظهار داشت: جایگاه نظام مهندسی در جامعه امروز جایگاهی خاص و حائزاهمیت است زیراکه با پیشرفت تکنولوژی در حوزه صنعت ساختمان وجود سازمانی برای ارتقاء دانش علمی و عملی مهندسان شاغل در این حوزه لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین داشته انسان ها که با جان آنها به طور مستقیم در ارتباط است، موضوع اسکان و مسکن است، گفت: بر همین اساس موضوع بازآموزی و احراز صلاحیت حرفه ای در این حوزه و ارایه مجوزهای اشتغال کارگران ساختمانی بیش از پیش ضرورت می یابد.

نماینده تصریح کرد:: امروز مهمترین موضوع در امر سفارش کار برای صنعت ساختمان محرز بودن صلاحیت حرفه ای فرد است زیرا اجرای عملیات ساختمانی به دست کارگران خواهد بود و اداره کل فنی و حرفه ای آماده است از ظرفیت همکاران و مهندسان سازمان نظام مهندسی بهره گرفته و در امر بازبینی استاندارد های مهارت از دانش آنها بهره مند شود و همچنین در مواقع نیاز از اساتید زبده و مهندسین با تجربه در امر آموزش استفاده نماید.

نبود بانک اطلاعاتی منسجم موجب هدررفت منابع و تضییع فرصت ها در کشور می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت : این سازمان بر اساس قانون مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و با ۲۸ هزار مهندس در رشته های عمران، برق، مکانیک، ترافیک و شهرسازی فعتالیت می کند که از این تعداد ۶۰ درصد دارای پروانه و ۴۰ درصد فاقد پروانه و تعداد ۴۰۰ هزار نفر نیز در سراسر کشور عضو این سازمان هستند.

علی طوماری نبود بانک اطلاعاتی در کشور را معضل بزرگی عنوان نموده، افزود : در صورتی که توانمندی ها و داشته های همه دستگاه ها و نهادها در سامانه ای ثبت می شد، بیش از پیش از ظرفیت ها استفاده می شد و این در حالی است که هیچ کس از توانمندی یکدیگر خبر ندارد و این باعث هدررفت منابع در کشور می شود.

وی در خصوص لزوم آموزش های مهارتی نیز گفت: متاسفانه دانشجویان جوانی که امروز از دانشگاه ها فارغ التحصی می شوند، دارای مهارت کافی و تجربه مناسب برای اجرای پروژه ها نیستند و بر همین اساس لازم است با شرکت در کارگاه های آموزشی نظام و آموزش فنی و حرفه ای توان خود را ارتقاء دهند.

طوماری در ادامه افزود : مشکل نبود کارگر ماهر در پروژه ها و عدم اجرای اصولی و عملیات ساختمانی توسط این کارگران در بعضی مواقع مشکلاتی را ایجاد می کند که لازم است امر بکارگیری کارگران ماهر در پروژه ها مد نظر قرار گیرد زیرا مهندس ناظر هر مقدار هم نظارت کند، چون کارگر ماهر نیست، اجرای پروژه بصورت مطلوب نخواهد بود و در این زمینه احساس ضعف بیشتر محسوس است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه خوشبختانه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در راستای نیازهای دانشگاه و بازار کار است، گفت: امروزه فضای جامعه ایجاب می کند هر دو مجموعه همکاری بیشتری داشته باشند چون در این میان نفع عمومی و همشهریان مطرح می باشند.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری با هدف تشکیل کارگروه های تخصصی در هر حوزه و احصا ء و اجرا نیاز های آموزشی به امضای طرفین رسید.