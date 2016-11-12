بهزاد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: آموزش مهارت‌های همسرداری و زندگی مشترک درست در آستانه ازدواج و در یک یا دو جلسه چند ساعته نمی‌تواند تأثیرات مطلوب به دنبال داشته باشد.

وی افزود: به جای برگزاری دوره آن هم‌زمانی که طرفین برای ازدواج هیجان داشته و انتخاب خود را کرده‌اند بهتر است دوره‌های آموزشی منسجم قبل از ازدواج برای جوانان برگزار شود.

مدیرکل بهزیستی استان با تأکید به اینکه نمی‌توان الگوی مشخصی برای ازدواج تعریف کرد، متذکر شد: در واقع تنها الگوی ما ازدواج بر اساس معیارهای ایرانی و اسلامی است.

ستاری متذکر شد: برای آموزش این الگو و آموزش مهارت‌های لازم تنها یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند وارد عمل شود و لازم است تمامی دستگاه‌های فرهنگی نسبت به اجرای آن حساسیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه بهزیستی به دلیل مداخله در آسیب‌های اجتماعی مهارت‌آموزی پیش از ازدواج را ضروری می‌داند، تأکید کرد: به همین منظور دوره‌های آموزشی توسط بهزیستی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در دوره‌های پیش از ازدواج که به دور از هیجانات و با منطق به دنبال انتقال معلومات ضروری همسرداری است، می‌توان مهارت‌های لازم را به جوانان در آستانه ازدواج انتقال داد.

به گفته ستاری سال گذشته ۲۹۰ هزار و ۱۰۰ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند و خروجی برگزاری آن نشان می‌دهد افراد شرکت‌کننده با سطح آگاهی بیشتر به دنبال انتخاب همسر می‌روند.

وی با تأکید به اینکه در آموزش‌ها می‌بایست ورود به سطح مداخله مدنظر باشد، اضافه کرد: در واقع با ارائه آموزش‌های مهارتی به دنبال مداخله به هنگام از آسیب‌های آتی زندگی زوجین از جمله اختلاف و طلاق هستیم.