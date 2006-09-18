بازي برگشت به سود پرسپوليس تمام مي شود/ اين قهرماني ارزش زيادي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر هافبك - مهاجم فصل گذشته پرسپوليس ضمن بيان اين مطلب افزود: پرسپوليس در اين بازي با چنگ و دندان هم كه شده بايد جام را بگيرد چون چنين فرصتي به آساني نصيب تيم نشده كه به راحتي از دست بدهيم.

جواد كاظميان كه با سايت باشگاه پرسپوليس گفتگو مي كرد خاطرنشان كرد: پرسپوليس 90 دقيقه تا جام باشگاههاي آسيا فاصله دارد و اين فرصت استثنايي را نبايد براحتي از دست داد. پرسپوليس هم اين توان را دارد كه در اصفهان از سر سپاهان بگذرد. من اميدوارم روز جمعه روزي فراموش نشدني و شاد براي همه پرسپوليسها باشد.

كاظميان درباره عدم حضورش در بازي فينال جام حذفي گفت: جدايي ناباورانه از پرسپوليس جزئي از سرنوشت زندگي ورزشي ام بود. شايد قسمت من نبود كه در فينال بازي كنم و بعد از چند سال در پرسپوليس قهرماني با اين تيم محبوب را جشن بگيرم. اما من دلم هميشه با پرسپوليس است و روز جمعه هم قطعاً با استرس فراواني نتيجه بازي را تعقيب مي كنم.

كاظميان ادامه داد: شايد اگر من هم در بازي رفت بازي مي كردم اتفاقي نمي افتاد. البته بازي كردن در فينال جام حذفي مقابل 85 هزار تماشاگر چيزي نبود كه به سادگي از كنار آن بگذرم. من اگر بودم تمام سعي ام را مي كردم كه با گل زدن يا پاس گل دادن در قهرماني تيم سهيم شوم اما حيف كه در پرسپوليس بازي كردن در فينال را تجربه نكردم. با اين وجود الان يك احساس خيلي خوبي دارم و آن چيزي نيست بجز اطمينان قطعي به قهرماني پرسپوليس . دلم خيلي روشن است كه پرسپوليس در اصفهان پيروز مي شود. من نتيجه بازي برگشت را 2 بر 1 به نفع پرسپوليس پيش بيني مي كنم.

شماره 9 سابق پرسپوليس گفت: دنيزلي مربي باهوشي است. علاوه بر آن با اضافه شدن كريم باقري و اولادي به تيم پرسپوليس قدرت تدافعي،بازيسازي و گلزني تيم بالا مي رود و با حمايت همه جانبه هواداران در اصفهان قهرماني در فينال دور از دسترس نيست.

ملي پوش ايراني تيم الشعب درباره وضعيت خودش در اين تيم اماراتي گفت: در گام اول كه توانستيم يك تيم دسته دومي را در جام حذفي امارات مغلوب كنيم. البته ما تا دقيقه 65 از حريف عقب بوديم اما در دقيقه 25 پاياني طوفاني ظاهر شديم و حالا در مرحله دوم بايد با تيم قدرتمند الوحده روبرو شويم.

كاظميان درباره عملكرد خودش در اولين بازي رسمي اش براي تيم الشعب گفت: بازي سختي بود. ما يك گل از حريف عقب بوديم اما خوشبختانه بازي را برديم. من هم خوشحالم كه توانستم در 25 دقيقه پاياني با ارسال دو پاس گل براي سامره و بثمر رساندن يك گل رضايت كامل مسئولان باشگاه و مربي تونسي تيم را جلب كنم.

كاظميان در پايان گفت: قرار بود در هفته اول ليگ امارات به مصاف تيم العين برويم اما به علت حضور اين تيم در جام باشگاههاي آسيا بازي ما لغو شد و حالا قرار است در هفته دوم به مصاف ايمان مبعلي و تيم الشباب برويم كه مطمئنم با توجه به حضور ايمان در تركيب تيم حريف بي بروبرگرد برنده بازي خواهيم بود!