اسماعيلي كه علاوه بر تهيه كنندگي "راننده تاكسي" صباغزاده در آن بازي هم مي كند، درباره آخرين وضعيت اين پروژه سينمايي به خبرنگار مهر گفت: "فيلمبرداري از بيستم شهريور در تهران كليد خورده و حدود ده درصد پيشرفت داشته است. كار يك اثر اجتماعي يا تم طنز و رگه هايي از سينماي وحشت است."

وي در ادامه افزود: "براي فيلمبرداري در مجموع 45 جلسه كاري پيش بيني شده، اما عجله اي براي آماده شدن "راننده تاكسي" تا پيش از جشنواره فجر نداريم، چون ممكن است شتاب براي به سرانجام رساندن پروژه به كيفيت آن لطمه بزند. داستان هم درباره يك راننده تاكسي است كه با مسافري خارجي به نام جنيفر آشنا مي شود و اين آشنايي سرآغاز اتفاقات متعددي براي اوست."

اسماعيلي درباره بازي در "راننده تاكسي" هم گفت: "مدتي از بازيگري دور شده بودم و فقط در حيطه تهيه كنندگي فعاليت مي كردم. اما وقتي صباغ زاده پيشنهاد بازي در فيلم را به من داد، چون قبلا در مجموعه "دزدان مادربزرگ" به كارگرداني ايشان بازي كرده و با نحوه كار وي آشنا بودم، نقش راننده "راننده تاكسي" را با توجه به ويژگي هاي شخصيت پذيرفتم."

عوامل توليد "راننده تاكسي" عبارتند از نويسنده فيلمنامه: قربان محمدپور، مدير فيلمبرداري: تورج منصوري، گريم: عبداله اسكندري، طراح هنري: مجيد ميرفخرايي، طراح صحنه و لباس: شيرين شازده احمدي، برنامه ريز و دستيار كارگردان: كاوه صباغزاده، عكاس: اكبر اصفهاني، بازيگران: حبيب اسماعيلي، لاله اسكندري، محمدرضا داودنژاد، نيكو خردمند، هيلدا رنجبران با حضور ثريا قاسمي، تهيه كننده: ح. اسماعيلي، محصول: رسانه بين المللي فيلمسازان.