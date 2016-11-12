صرع بیماری کودکان است/۳۰ درصد مقاوم به درمان دارویی

دکتر محمد غفرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: حدود ۸۰ نفر فارغ التحصیل فوق تخصص اعصاب اطفال در کشورداریم که مشغول به کار هستند و از هر ۲۵ درصد تخت های بیمارستانی اطفال، کودکان با بیماریهای اعصاب و یا وابسته به اعصاب بستری هستند. بنابراین حجم عظیمی از بیماری ها را بیماری های اعصاب تشکیل می دهد و مهمترین نکته ای که در بیماری های اعصاب باید مورد توجه قرار گیرد وجود حملات تشنجی مانند صرع است.

وی گفت: البته تشنج به خودی خود صرع نیست چون علت های مختلفی منجر به تشنج می شود و ۶۰ تا ۷۰ درصد مراجعه به متخصصین اعصاب با علائم تشنج مراجعه می کنند که علت های زیادی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: مسئله مهمی که در طب اعصاب اطفال مورد توجه است وجود اختلالات یادگیری و عقب ماندگی ذهنی و اختلالات رفتاری است و خیلی از این بیماریها که جنبه ژنتیک دارند درمان پذیر نیستند.

به گفته رئیس انجمن اعصاب اطفال ایران، صرع بیماری کودکان است زیرا ۹۰ درصد حملات صرعی زیر سن ۲۰ سال اتفاق می افتد و درباره صرع باید گفت که درمان آن مشخص شده و با داروهای جدید می توان این بیماری را درمان کرد.

غفرانی اظهار داشت: از هر ۱۰۰ بیمار صرعی ۲۵ تا ۳۰ درصد آنها به درمان های دارویی جواب نمی دهند و این افراد به عنوان صرع مقاوم به درمان نامیده می شوند و باید با راههای دیگری شامل رژیم های غذایی مخصوص یا داروهای خاص درمان شوند و از هر ۱۰۰۰ نفر، ۵ نفر به این بیماری مبتلا می شوند.

وی افزود: شایع ترین علائم صرع به صورت حملات تشنجی همراه با خارج شدن کف از دهان و کاهش سطح هوشیاری فرد است و در بعضی مواقع فرد کاملا بیهوش می شود و چون صرع انواع مختلفی دارد، علائم متفاوتی نیز دارد. مثلا فرد ممکن است به مدت ۵ تا ۶ دقیقه به جایی خیره شود و یا احساس گز گز در قسمت هایی از بدن داشته باشد.

غفرانی توصیه کرد بهتر است هر فرد به پزشک خانواده خود مراجعه کند و پزشک خانواده می تواند بیش از ۵۰ درصد موارد را تشخیص و درمان کند و درصورت نیاز به فوق تخصص اعصاب ارجاع داده می شوند.