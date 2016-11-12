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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

همزمان با هفته کتاب انجام شد؛

تجدید میثاق دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها با آرمان‌های امام راحل(ره)

تجدید میثاق دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها با آرمان‌های امام راحل(ره)

دبیرکل، کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دبیرکل، کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار»، صبح امروز شنبه ۲۲ آبان با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار» مراسم تجدید پیمان کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این برنامه با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل، مشاورین، معاونین، مدیران و کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد.

کد مطلب 3821923

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