همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه «همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسلام» صبح روز دوشنبه (۲۴ آبان ماه) در سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

بنابر این گزارش محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و سرلشکر سید یحیی صفوی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

همچنین خانم بثینه شعبان معاون سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه، حجت الاسلام همام حمودی معاون اول رییس پارلمان عراق و حجت الاسلام سید ابراهیم امین السید رییس شورای سیاستگذاری حزب الله لبنان از سخنرانان خارجی این همایش هستند.