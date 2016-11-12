۱۴۱ زائر از شهرستان شفت به کربلای معلی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه کاروان پیاده اربعین حسینی (ع) شهرستان شفت با ۱۴۱ زائر در میان بدرقه مسئولان و مردم به سمت کربلا معلی اعزام شدند.

در این مراسم محمدرضا محسنی فرماندار، حجت الاسلام سید عبدالله هاشمی امام جمعه، سرهنگ شهرام قاسمی فرمانده سپاه ناحیه، سرهنگ علی صداقت فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از روسای دستگاه های اجرایی شفت حضور داشتند.

زائران این کاروان قبل از اعزام به کربلا مسیر مراز شهدای گمنام تا مسجد جامع شفت را به صورت پیاده طی کرده و به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند.

۱۴۱ زائر پیاده روی اربعین حسینی (ع) در قالب سه اتوبوس شهرستان شفت را به مقصد مرز مهران ترک کرده تا در اجتماع عظیم پیاده روی اربعین حضور یابند.