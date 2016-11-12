۵۳۰۵ سند مالکیت روستایی و شهری در آذربایجان شرقی اعطا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی ازشروع سال ۹۵ تاکنون بیش از پنج هزار ۳۰۵ جلد سند مالکیت به متقاضیان واجدالشرایط درسطح روستاهای استان اعطا کرده که سهم مناطق روستایی ازاین تعداد سه هزار و ۳۱۵ فقره بوده و نزدیک به ۱۹۹۰ جلد سند درشهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به صاحبان املاک واگذار شده است.

وی با بیان اینکه سند دار کردن خانه های روستایی پیرو قانون ساماندهی روستاها اجرا می شود، اظهار کرد: یکی از مهمترین مزایای سند دار کردن خانه های روستایی وشهری برخورداری از تسهیلات بانکی برای نوسازی این امکان بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در خصوص رویکرد صدور سند مالکیت اماکن روستایی نیز گفت: بنا بر ضرورت های موجود اراضی مشترک بافت روستاها، تضعیف تعلقات روحی و روانی روستاییان به زادگاه‌شان و شکاف بین جامعه روستایی و شهری در برخورداری از منافع داشتن سند مالکیت، دولت با اجرای این سیاست در صدد مشخص کردن حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاهای فاقد سند رسمی مالکیت است.

وی افزود: دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از این قشر انجام دهد.

باباپور در پایان گفت: ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی از مهترین این اقدامات و توجه دولت تدبیر وامید به رفع مشکلات روستائیان به منظور جلوگیری ازمهاجرت آنها به شهرها جدی است تا با ایجاد رونق اقتصادی، بستر برای کار وفعالیت بیشتر جوانان را نیز فراهم کند.