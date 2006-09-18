فناوري قدرت نيست ابزاري براي رسيدن به قدرت است / ايجاد پارك هاي نفت و گاز محور ضروري است

دكتر "محسن رضايي" دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ظهر امروز در كنفرانس پارك هاي علمي تحقيقاتي آسيا با اشاره به حادثه سيصد سال پيش در ايران به وقوع پيوسته بود، اشاره كرد و افزود: ايران اسلامي به علت يك جريان سياسي كه توسط مسوولان حكومت وقت و خيانتي كه آنان به اين كشور كردند نصف بيشتر از خاك كشور را به بيگانگان و اسعتمارگران آمريكايي وانگليسي دادند و فرهنگ سياست اقتدار وخلاقيت ايرانيان را دچار يك عقب گرد عظيمي كردند.

رضايي در ادامه افزود: استعمار گران آينده را از ما گرفتند و نگذاشتند خود ما براي آينده كشورمان برنامه ريزي و چشم انداز آن را طراحي كنيم ولي از صد سال پيش و از همان زمان انحطاط تلاش كرديم تا اين عقب گرد را جبران كنيم و به لطف خدا و همياري مردم در 28 سال پيش موفق شديم و فهميديم كه مي توانيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به ضرورت چنين كنفرانس هايي اشاره كرد و گفت: قطعا شاهد نتايج خوبي از اين كنفرانس هم براي ايران و هم براي كشورهاي شركت كننده خواهيم بود به شرط آنكه همه با مشاركت و تعامل خوبي به تبادل نظرات و تجربيات به دست آمده بپردازند.

رضايي افزود: درچشم انداز 20 ساله اشاره شده است كه ايران در آينده اي نه چندان دور بهترين و موفق ترين كشور در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي توسعه و علمي در منطقه خواهد بود و اين محقق نمي شود مگر با عزم اراده همه جانبه مسوولان و مردم.

وي در ادامه سخنراني خود به اصلاح نظام آموزشي علمي وتحقيقاتي اشاره كرد و گفت: بايد بين علم وجامعه تبادل خوبي برقرار شود و بايد هم به علم تجربي و هم به علم آكادميك توجه كرد و تجربه را در خدمت علم گرفت تا موفقيتي حاصل شود و با هم آوري و نو آوري توسعه و پيشرفت را محقق كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام استقلال و آزادي را مهمترين فاكتور موفقيت ايران در عرصه هاي پيش رو ارزيابي كرد و گفت: موج دوم انقلاب ايران موج فناوري و اطلاعات خواهد بود كه با تنظيم سند چشم انداز آينده كشور به دولت شاهد موفقيت هاي چشمگير ديگري در ايران خواهيم بود.

وي گفت: بايد به ايجاد پارك هاي علم محور، فناوري محور، سرمايه بر و كاربر و پارك هاي نفت و گاز محور توجه كرد.