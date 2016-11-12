۲۰ موکب از ماهشهر به زائران اربعین در شلمچه خدمات رسانی می کنند

سالم عبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر توضیح داد: از دو ماه گذشته با مدیریت فرمانداری، جلسه های ستاد اربعین شهرستان ماهشهر به همراه هیئت های مذهبی تشکیل شد و از همان موقع در شلمچه برای پیگیری ایجاد زیرساخت ها حضور داشتیم.

عبادی افزود: هم اکنون در مسیر شلمچه ۲۰ کوکب از شهرهای بندر ماهشهر، شهر امام و شهر چمران مستقر و از یک هفته گذشته در حال خدمات رسانی هستند.

وی عنوان کرد: همچنین در این مسیر ایستگاه های درمانگاه، هلال احمر، نانوایی، آتش نشانی، سرویس های بهداشتی، خوابگاه برای بانوان و آقایان نیز راه اندازی کردیم.

معاون فرماندار ماهشهر افزود: این خدمات رسانی تا چند روز پس از اربعین نیز ادامه خواهد داشت و کلیه خدماتی که به مردم داده می شود با مشارکت مردم همین شهرستان بوده است.