به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هاروی» به کارگردانی ملودی آرامنیا با بازی مهدی بجستانی، مهدی بوسلیک، شقایق دهقان، معصومه رحمانی، کاظم سیاحی، رامین سیار دشتی، یلدا عباسی، مسعود کرامتی، سروناز نانکلی و پرهام یدالهی از روز چهارشنبه ۲۶ آبانماه در سالن ناظرزاده کرمانی ساعت ۲۰ به صحنه میرود.
«هاروی» اقتباسی است از نمایشنامه مری چیس و درباره مرد عجیبوغریبی ست که با خرگوش نامرئی و بسیار بزرگی به نام هاروی، رابطه دوستانه و صمیمی پیدا میکند. این نمایشنامه پیشتر توسط ملودی آرام نیا در سال ۹۳، با حضور بهاره رهنما، ستاره پسیانی، کاظم سیاحی و هوتن شکیبا به نفع خیریه خوانش شده بود.
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