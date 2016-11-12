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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

«هاروی» در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود

«هاروی» در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود

نمایش «هاروی» به کارگردانی ملودی آرام نیا از چهارشنبه ۲۶ آبان ماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هاروی» به کارگردانی ملودی آرام‌نیا با بازی مهدی بجستانی، مهدی بوسلیک، شقایق دهقان، معصومه رحمانی، کاظم سیاحی، رامین سیار دشتی، یلدا عباسی، مسعود کرامتی، سروناز نانکلی و پرهام یدالهی از روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه در سالن ناظرزاده کرمانی ساعت ۲۰ به صحنه می‌رود.

«هاروی» اقتباسی‌ است از نمایشنامه مری چیس و درباره مرد عجیب‌وغریبی ست که با خرگوش نامرئی و بسیار بزرگی به نام هاروی، رابطه دوستانه و صمیمی پیدا می‌کند. این نمایشنامه پیش‌تر توسط ملودی آرام نیا در سال ۹۳، با حضور بهاره رهنما، ستاره پسیانی، کاظم سیاحی و هوتن شکیبا به نفع خیریه خوانش شده بود.

کد مطلب 3821948
فریبرز دارایی

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