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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

دادستان عمومی و انقلاب ایلام خبرداد:

استقرار شعب دادیاری در پایانه مرزی مهران

استقرار شعب دادیاری در پایانه مرزی مهران

دادستان عمومی و انقلاب ایلام از آغاز به کار شعبه دادیاری در پایانه مرزی مهران و آمادگی دادستانی و دستگاه قضایی این استان به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های ویژه اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حشمت الله شریفی دادستان عمومی و انقلاب ایلام با اعلام آمادگی مجموعه دادگستری و دادستانی در استان ایلام در کنار سایر نهاد ها و ارگانهای این استان به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم راهپیمایی اربعین حسینی گفت: با توجه به نزدیک شدن روز اربعین حسینی و حضور خیل عظیم مشتاقان زیارت بارگاه حضرت اباعبدلله، شعبه دادیاری از این هفته در مرز مهران دایر خواهد شد و به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی از فراهم شدن مقدمات پذیرایی شایسته از راهپیمایان اربعین حسینی و تلاش در رفع موانع و مشکلات احتمالی موجود خبر داد و افزود: دستگاه قضایی استان ایلام در کنار دستگاه های اجرایی استان آماده کمک به بهبود و انجام دقیق و درست این مراسم و نظارت بر حسن اجرا و انجام آن است.

شریفی همچنین از آماده باش سازمان های تابعه قضایی استان از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان تعزیرات خبر داد و تصریح کرد: در تمام زمینه هایی که دستگاه قضایی و دادستانی در این استان تکلیف اقدام یا نظارت دارد، آمادگی کامل داریم و الحمدلله با اقدامات صورت گرفته و با استفاده از تجربه سال های قبل مشکلی در زمینه امور اجرایی، تردد، پذیرایی، حفظ امنیت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در سطح این استان و پایانه مرزی مهران وجود ندارد.

کد مطلب 3821953

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