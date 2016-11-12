استقرار شعب دادیاری در پایانه مرزی مهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حشمت الله شریفی دادستان عمومی و انقلاب ایلام با اعلام آمادگی مجموعه دادگستری و دادستانی در استان ایلام در کنار سایر نهاد ها و ارگانهای این استان به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم راهپیمایی اربعین حسینی گفت: با توجه به نزدیک شدن روز اربعین حسینی و حضور خیل عظیم مشتاقان زیارت بارگاه حضرت اباعبدلله، شعبه دادیاری از این هفته در مرز مهران دایر خواهد شد و به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی از فراهم شدن مقدمات پذیرایی شایسته از راهپیمایان اربعین حسینی و تلاش در رفع موانع و مشکلات احتمالی موجود خبر داد و افزود: دستگاه قضایی استان ایلام در کنار دستگاه های اجرایی استان آماده کمک به بهبود و انجام دقیق و درست این مراسم و نظارت بر حسن اجرا و انجام آن است.

شریفی همچنین از آماده باش سازمان های تابعه قضایی استان از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان تعزیرات خبر داد و تصریح کرد: در تمام زمینه هایی که دستگاه قضایی و دادستانی در این استان تکلیف اقدام یا نظارت دارد، آمادگی کامل داریم و الحمدلله با اقدامات صورت گرفته و با استفاده از تجربه سال های قبل مشکلی در زمینه امور اجرایی، تردد، پذیرایی، حفظ امنیت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در سطح این استان و پایانه مرزی مهران وجود ندارد.