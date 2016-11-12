توصیه های بهداشتی به زائرین اربعین/ مراقب بیماری های واگیر باشید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز شنبه در مراسم بدرقه کاروان بهداشت و درمان به مرزهای ایران و عراق، اظهارداشت: راهپیمایی اربعین بی نظیر است.

وی با اشاره به حضور پرسنل اورژانس در مراسم راهپیمایی اربعین، تاکید کرد: حضور تیم های بهداشتی و درمانی در مراسم اربعین باعث آرامش زائرین و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها خواهد شد.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که باید مراقب بیماری های واگیر بود، به زائران توصیه کرد نکات بهداشتی را رعایت کنند.

هاشمی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان بهداشت و درمان به مناطق مرزی غرب کشور، اظهار داشت: برای مردم و زائران کشورهای افغانستان و پاکستان، به فاصله هر ۵ کیلومتر یک آمبولانس استقرار یافته و امیدواریم که تلاش آنها مورد رضایت خداوند قرار گیرد.

وی گفت: فاصله پایگاه های اورژانس در کشور که به طور معمول ۴۰ کیلومتر بود در این ایام به ۵ کیلومتر کاهش یافته تا از مردم مراقبت بیشتری شود و آمبولانس های هوایی هم در مرزهای مهران، شلمچه و چزابه در آمادگی قرار دارند و در عراق نیز، جمعیت هلال احمر به همراه وزارت بهداشت، به زائران خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهند.

هاشمی با اشاره به اعزام ۴۰ نفر از نیروهای بهداشت محیط کشور به عراق، خاطرنشان کرد: در ایران هم نیروهای بهداشت محیط در طول مسیر زائران مستقر هستند و تعداد قابل توجهی از بیمارستان های کشور در نقاط مرزی، در حالت آماده باش قرار دارند و تجهیزات مورد نیاز آن تامین شده است.

وی از رانندگان وسایل نقلیه عمومی خواست تا از سلامت مردم و زائران مراقبت کنند و ابراز امیدواری کرد که حضور پلیس بیشتر شود.

هاشمی تصریح کرد: هیئت های مذهبی و مردم رعایت و مراقبت کنند که حادثه یا سانحه ای رخ ندهد و با توجه به فصل سرما، به بیماری های واگیر توجه داشته باشند زیرا در سال گذشته پس از ایام اربعین حسینی و حج، در کشور شاهد همه گیری آنفلوانزا بودیم. بنابراین زائران مراقبت کنند تا به این گونه بیماری ها مبتلا نشوند اما در غیر این صورت در بدو ورود به کشور، قرنطینه هایی در نظر گرفته شده که از ورود بیماری به مناطق مختلف کشور جلوگیری شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در کشور تا کنون موردی از وبا ثبت نشده است، افزود: با توجه به سردی هوا، بعید می دانم که مشکل خاصی در مورد ابتلای زائران به وبا وجود داشته باشد اما آنها باید در کشور عراق برای مواد غذایی و آب آشامیدنی مراقبت کنند و از آب های بسته بندی شده استفاده و از مصرف غذاهای مشکوک، پرهیز کنند.

هاشمی از استقرار بیمارستان های صحرایی در مناطق مرزی غرب کشور خبر داد و گفت: در عراق هم دو بیمارستان صحرایی با همکاری نیروهای مسلح، هلال احمر و نیروهای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده که امیدواریم زائران به آن نیازی پیدا نکنند.