حمیدرضا آصفی در خصوص پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت جدید آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران مستقل از افراد در کشورها تعریف می شود که آن هم مشخص است چه نوع سیاست هایی است.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه افزود: البته تاکتیک های ایران با توجه به سیاست هایی که کشورهای مختلف علیه ما و یا به نفع ما اتخاذ می کنند، تغییر می کند و آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر دولتی در آمریکا به روی کار بیاید و بخواهد با ما همراهی نشان دهد، وضعیت به یک نحوی خواهد بود و اگر عکس این را بخواهد و قصد تخاصم بیشتر با ما را داشته باشد، در آن صورت این بحث به شکل دیگری انجام خواهد شد و این در مورد همه کشورها و رویکردشان نسبت به ما صدق می کند.

وی ادامه داد: به نظر من باید یک مقطع زمانی منتظر باشیم تا آقای ترامپ در کاخ سفید مستقر شود یعنی اولین کاری که به اعتقاد من باید در این دو ماه تا مستقر شدن شخص رئیس جمهور جدید در آمریکا انجام دهیم این باید باشد که تیم رئیس جمهور جدید را بررسی کنیم و متوجه شویم چه کسانی کابینه دولت جدید آمریکا را تشکیل می دهند. افراد کلیدی و تاثیرگذاری چون وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و دیگر شخصیت های مهم در کابینه آمریکا را بررسی کنیم و ببینیم که چه افرادی با چه تفکر و عقبه ای به روی کار می آیند.

سفیر سابق ایران در فرانسه تصریح کرد: باید دید و منتظر ماند که تا دو ماه آینده مواضع آقای ترامپ که تاکنون هم بی ثبات و متغیر بوده، چگونه شکل خواهد گرفت؟ چه نوع گرایشی خواهد داشت؟ گرایش تند، نرم و یا میانه؟ اینها را باید مدنظر داشته باشیم و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در مقابل دولت جدید آمریکا نباید شتاب زده و هیجانی رفتار کرد

آصفی اضافه کرد: اقدام دیگری که باید انجام دهیم این است که جمهروی اسلامی ایران باید از ارسال هرگونه علائمی که نشان دهد ما از وضعیت به وجود آمده در آمریکا نگرانی داریم، پرهیز کند. ما در این دوره نه باید شتاب زده و هیجانی عمل کنیم، نه باید خصومت را با طرف مقابل زیاد کنیم و نه باید با لحن ملایم تری با آنها برخورد کنیم. یعنی باید همان سیاستی را که تاکنون در قبال آمریکا پیش گرفته بودیم ادامه دهیم و علامت منفی یا مثبتی به آنها ندهیم.

سفیر سابق ایران در امارات با اشاره به اینکه باید صبر کنیم تا این دو ماه سپری شود و بعد رفتار و عملکرد دولت جدید را در ترازوی قضاوت بگذاریم، اظهار کرد: ما باید متناسب با رفتار و اقدامات دولت جدید آمریکا، سیاست های خودمان را تنظیم کنیم و بر اساس آنها اقدامات و واکنش های منطقی و حساب شده ای را از خود نشان دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات دونالد ترامپ در دوران رقابت های انتخاباتی که گفته بود در صورت رئیس جمهور شدن قرار داد «برجام» را پاره می کند و آن را قبول ندارد، آیا به لحاظ سیاسی و حقوقی امکان این اقدام از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا امکان پذیر است یا خیر؟ گفت: امکان انجام این کار نه به لحاظ سیاسی و نه از بعد حقوقی، نه منطقی و نه عقلی وجود ندارد بلکه ممکن است سخت گیری ها و بهانه جویی های آنها نسبت به برجام بیشتر شود که امری طبیعی است.

آصفی افزود: ممکن است اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا منجر به کند شدن روند اجرای برجام شود ولی در نهایت امکان لغو این تعهد بین المللی وجود ندارد و ما در معاهده بین المللی برجام فقط طرف حساب امریکا نبودیم و کشورهای دیگری هم طرف ما محسوب می شوند.

ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی

سفیر سابق ایران در فرانسه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما در ماه های پایانی و پیش روی دولت یازدهم دستگاه سیاست خارجی چه اقداماتی را بهتر است در جهت برقراری هر چه بهتر و بیشتر «دیپلماسی متوازن» انجام دهد، بیان کرد: دیپلماسی ما تا الان مسیر درست و خوبی را حرکت کرده است. از این به بعد هم باید دایره و دامنه تحرکات خود را در دنیا گسترده تر کند، آسیا، آفریقا، امریکا، اروپا همه مهم هستند و حفظ و گسترش روابط با همه آنها می تواند توامان منافع ملی ما را تامین کند و نباید دایره روابط خود را منحصر به چند کشور اروپایی و غربی کنیم.

وی ادامه داد: باید دیپلماسی را هر چه بیشتر نسبت به گذشته در خدمت اقتصاد و رشد و توسعه آن قرار دهد. امروز یکی از اساسی ترین مشلاکت ما در کشور در حوزه اقتصادی است و باید این امر به صورت جدی تری در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، یعنی یک «دیپلماسی اقتصادی» فعال تری را می طلبد که بتواند برای کشور مفید باشد، برای همین فکر می‌کنم بهتر است یک تعامل و همکاری خوبی را وزارت امور خارجه با بخش خصوصی و با نهادهای اقتصادی داخلی نسبت به قبل برقرار کند.