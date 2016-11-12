برنامه دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر بانوان ایران در سال ۱۳۹۵ جام «شهدای منا» از چهارم آذرماه در یک گروه مقدماتی و با حضور هفت تیم آغاز می‌شود.

تیم های گاز تهران، پارس، دانشگاه آزاد اسلامی، ذوب آهن اصفهان، سایپا تهران، بانک سرمایه و شهرداری تبریز در این رقابت ها شرکت می کنند. تیم بانک سرمایه برای نخستین بار در لیگ برتر والیبال بانوان حضور می یابد. تیم شهرداری ارومیه نیز برای رقابت های امسال اعلام آمادگی کرده بود اما مدتی پس از نشست قرعه کشی از حضور در این رقابت ها انصراف داد.

دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر بانوان از روز پنجشنبه چهارم آذرماه آغاز می شود و روز جمعه ۱۷ دیماه به پایان می رسد.

هفته اول، سوم، ششم و هفتم دور رفت در روزهای پنج شنبه و جمعه پیگیری می شود و هفته های دوم، چهارم، پنجم روزهای پنجشنبه ۱۱ و ۲۵ آذرماه و دوم دیماه برگزار می شود.

در دور مقدماتی این دوره از مسابقات تیم ها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه می دهند و سپس چهار تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.

در مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال بانوان سال جاری که به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود، چهار تیم برتر دور مقدماتی با هم روبرو می شوند و تیم های پیروز دو مسابقه از سه دیدار به مرحله بعدی راه خواهند یافت.

در این مرحله تیم های اول با چهارم و دوم با سوم مسابقه خواهند داد تا تیم های پیروز به دیدار نهایی و تیم های بازنده به دیدار رده بندی راه یابند. در تمامی مراحل پلی آف تیم هایی که در مرحله مقدماتی مقام بهتری کسب کرده اند در مسابقات اول و سوم میزبان خواهند بود.

در دور مقدماتی این رقابت ها نیز همانند سایر مسابقات والیبال سال ۹۵، تعداد برد اولویت بر امتیاز دارد و تیم ها در جدول مسابقات ابتدا بر اساس تعداد پیروزی، امتیاز، معدل ست و معدل پوئن های کسب کرده، رتبه بندی می شوند.

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان پرافتخارترین تیم حاضر در این رقابت ها است که پنج مقام قهرمانی، چهار نایب قهرمان و دو مقام سومی در پرونده افتخارات خود دارد.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن در سال های ۸۴ تا ۸۸ پنج قهرمانی متوالی در این رقابت ها کسب کرده بود، در سال ۸۹، ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳ نایب قهرمانی و در سال های ۹۰ و ۹۴ نیز عنوان سومی لیگ برتر والیبال بانوان را به دست آورد.