ایران میزبان کنگره پیوند مغز استخوان آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبانی کنگره پیوند مغز استخوان آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۱۷ به انجمن پیوند سلول های بنیادین ایران و مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادین کشورمان واگذار شده است.

در حاشیه بیست و یکیمن کنگره سالیانه پیوند مغز استخوان آسیا اقیانوسیه (APBMT ۲۰۱۶) که در کشور سنگاپور برگزار شد، میزبانی بیست و دومین کنگره برای سال ۲۰۱۷ دوره با حضور وزرای سنگاپوری به کشور ایران داده شد.

مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادین، اولین و بزرگترین مرکز پیوند مغز استخوان ایران است. انجمن پیوند سلول های بنیادین ایران نیز به ریاست دکتر اردشیر قوام زاده بنیانگذار پیوند مغز استخوان در ایران و دبیری علمی استاد کامران علی مقدم، میزبان کنگرهAPBMT ۲۰۱۷ خواهد بود.

گروه پیوند مغز استخوان آسیا اقیانوسیه، مرکز سازماندهی برای به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری های علوم پایه و بالینی در کشورهای آسیایی است که نخستین بار از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ با میزبانی پزشکان متخصص پیوند در کشورهای چین و ژاپن برگزار شد.

این نشست تنها کنگره هماتولوژی در منطقه آسیا است که با حضور محققان برجسته بین المللی، پزشکان، پرستاران، متخصصین آمار، محققان در زمینه علوم بالینی و آزمایشگاهی به منظور به روزآوری پیشرفت های تازه در زمینه پیوندهای مغز استخوان، افزایش بهبود و درمان بیماران نیازمند به این پیوند و با هدف افزایش کیفیت و کمیت مراکز پیوند مغز استخوان برگزار می شود.

در حال حاضر شبکه APBMT متشکل از ۱۹ کشور آسیایی شامل چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، کره، مالزی، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تایوان، ویتنام، استرالیا، نیوزلند، بنگلادش، مغولستان و میانمار است.