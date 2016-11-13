به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان تیم ملی ایران نشان می دهد که همچنان کی روش دوست دارد برنامه های تیمش ناشناخته باشد و عجیب و اسرار آمیز. به لیست نگاه کنید: اسامی ۲۳ بازیکن دعوت شده به تیم ملی:

دروازه بان‌ها: محمدرضا اخباری، رشید مظاهری، سوشا مکانی

مدافعان: رامین رضاییان، حسین ماهینی، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی گنجی، سید جلال حسینی، عزت الله پورقاز، محمد انصاری، میلاد محمدی

بازیکنان میانی: علی کریمی، سعید عزت اللهی، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، وحید امیری، کمال کامیابی نیا

مهاجمان: مهدی طارمی، رضا قوچان نژاد و کریم انصاری فر

در واقع با توجه به لیست های قبلی تیم ملی می توان حدس زد که اگر محرومیت های فیفا برای ایران هم نبود کی روش اصلا بدش نمی آمد تغییراتی در تیم ملی بدهد و دوباره همه برنامه های مربیان حریف را به هم بریزد.

حذف تیموریان یکی از این برنامه ها بود که مدام می چرخد و به هم ریخته می شود. دعوت مجدد از کامیابی نیا و رقابت شدید او با امید ابراهیمی هم یک مورد دیگر است. حالا حتی نمی توان خط حمله تیم ملی را حدس زد، در درون دروازه هم همینطور، آیا رشید مظاهری دروازه بان خواهد بود یا محمدرضا اخباری و شاید هم سوشا مکانی!

بازگشت منتظری هم یک معادله دیگر در قلب دفاع می سازد، دعوت از ماهینی هم کار رامین رضائیان را سخت تر می کند و معادله را عجیب تر. حالا اسرار بیشتر و بیشتر شده‌اند و به جز کی روش هیچکس نمی تواند حدس بزند که این تیم با چه ترکیبی به میدان می رود و تنها کی روش و اردوی مالزی است که ترکیب را خواهد شناخت.

تیم ملی در دفاع وسط، درون دروازه، دفاع راست، دفاع چپ، هافبک دفاعی و خط حمله غیر قابل پیش‌بینی است و معلوم نیست کی روش چه ترکیبی را خواهد ساخت.