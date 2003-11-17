به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي فلسطين با اعلام اين خبر افزودند:"نايف جراد" مسئول سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين به همراه دوعضو ديگرگردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح در شهر طولكرم ربوده شدند .
منابع نظامي اسراييلي ضمن تاييد اين خبراعلام كردند: دو عضو گردانهاي شهداي الاقصي درجريان حمله نيروهاي اسراييلي به منزلشان زخمي شده وپس از آن به مركز نظامي منتقل شدند .
نظاميان رِژيم صهيونيستي امروز (دوشنبه) سه فلسطيني از جمله يك مسئول سياسي جبهه آزادي بخش فلسطين رادرشهر طولكرم درشمال كرانه باختري رود اردن ربودند .
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي فلسطين با اعلام اين خبر افزودند:"نايف جراد" مسئول سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين به همراه دوعضو ديگرگردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح در شهر طولكرم ربوده شدند .
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