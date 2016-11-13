از «خسارت محض» تا «بی شرمی محض»؛ واقعیت آمریکای رو به افول

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد مهدی رحیمی: متعاقب اعلام نتیجه انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه، نویسنده به ارزیابی نگاه دور از واقعیت جریان غربگرا در ایران به آمریکا، بعنوان تنها مسیر نجات کشور پرداخته است.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

انتخابات ریاست جمهور آمریکا هفته گذشته در حالی برگزار شد که نتیجه آن برای بیشتر مقامات سیاسی، تحلیل گران، رسانه ها و حتی مردم جهان غافلگیر کننده بود. انتخاب «دونالد ترامپ» بعنوان رئیس جمهور ایالات متحده، برای بسیاری در ابتدا همچون یک «جوک» بود اما به مرور به «کابوسی» مبدل شد که امروز رنگ واقعیت بخود گرفته است. در خصوص چرایی انتخاب این پیرمرد ۷۰ ساله سرمایه دار نکات و مطالب مختلفی را می توان بیان کرد که مجال دیگری را می طلبد، اما تنها از یک منظر به این مسئله می پردازیم و آن میل عجیب و زایدالوصف عده ای از سیاسیون و اهالی رسانه برای تعامل و ارتباط با آمریکاست.

با همه تحولات سریعی که در عرصه بین الملل و تبادلات اقتصادی و علمی در جهان صورت گرفته اما جمعی هنوز مانند چند دهه پیش آمریکا را قدرت فائق و به اصطلاح «کدخدا» ی جهان می دانند و تنها راه توفیق ایران را در حل و فصل اختلافات (بخوانید کوتاه آمدن) با ایالات متحده می دانند و بس. این جماعت غرب گرا در انتخابات اخیر هم بدنبال رای آوردن «هیلاری کلینتون» بودند و تحقق رویاهایشان را در تداوم حاکمیت دموکرات ها بر کاخ سفید می دیدند، این رویا آنقدر برای آنها شیرین و البته نزدیک شده بود که هیچ ابایی از اعلام آن هم نداشتند و در حالیکه هنوز رای گیری در آمریکا به پایان نرسیده بود، در روزنامه هایشان تیتر زدند که «کلینتون اولین رئیس جمهور زن آمریکا شد»، اگرچه چنین پیشگویی های مضحک و بی منطقی از آنها عجیب نیست چرا که این جماعت هم کیشان همان هایی هستند که سال ۸۸ هم در حالیکه انتخابات ریاست جمهورای ایران به پایان نرسیده بود نشست خبری گذاشتند و خود را برنده انتخابات اعلام کردند!

اگرچه نتیجه انتخابات، شوکی سنگین به اردوگاه غرب گرایان در ایران وارد کرده و این جریان که آینده سیاسی خود را به روی کار آمدن تیم کلینتون در آمریکا گره زده بود، اکنون دچار سردرگمی و بهتی عمیق شده است، اما اگر واقع بین و محاسبه گر باشد می تواند از همین فرصت برای اصلاح نگاه خود به آمریکا بهره بگیرد.

همه کسانی که در ماه های اخیر پیگیر انتخابات آمریکا بودند اذعان دارند که این دوره با تمامی دفعات قبل تفاوت هایی دارد و اصلی ترین آن در شیوه های انتخاباتی نامزدهاست که در مناظرات بین هیلاری و دونالد به اوج خود رسید. حجم افشاگری های این دو و ستادهای انتخاباتی شان علیه یکدیگر ملغمه ای از مفاسد اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و ... بود که نمونه آن با این شدت و حدت در هیچ یک از کشورهای دنیا تاکنون مشاهده نشده است.

نگاه ماکیاولیستی به قدرت در این دو آنقدر نهادینه شده بود که ابایی از طرح شنیع ترین اتهامات اخلاقی و جنسی به رقیب شان در مقابل انظار میلیون ها و بلکه میلیاردها نفر در سراسر جهان نداشتند و جالب اینکه آنقدر آش شور شده بود که آشپزها هم گاهی صدایشان در می آمد، تا آنجا که جان کری وزیر خارجه فعلی آمریکا که در دوره ای خود نامزد انتخابات ریاست جمهور بود، گفت: "به عنوان وزیر خارجه آمریکا آشکارا می گویم که لحظاتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که می توان آن را «بی شرمی محض» دانست" و ادامه داد: "من که خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ حضور داشتم، می گویم لحظاتی وجود دارد که هیچ هنجاری رعایت نمی شود، واقعاً تغییراتی ایجاد شده است."

سخنان مرد اول سیاست خارجی آمریکا که شاید بشود گفت در ۳ سال پایانی وزارتش بیشترین دیدار را با همتای ایرانی خود، محمدجواد ظریف داشته است، حاوی دو نکته مهم است؛ بی شرمی محض نامزدها (همان هایی که قرار است مثلا رئیس جمهور قدرت فائفه جهان شوند) و تغییرات ایجاد شده در آمریکا.

حال سوال این است آمریکایی که عوض شده و ده ها دلیل و صدها نمونه برای افول ابرقدرتیش می توان آورد که آخرینش همین فرآیند و نتیجه انتخابات اخیر است، چرا هنوز هم در منظر عده ای «کلید» حل مشکلات است!؟

اگر واقع بینانه به تحولات نگاه کنیم در اطراف ما نشانه و دلیل برای دلزدگی و بی اعتمادی به کشوری که اوضاع نابسامانش صدای مقامات خودش را هم در آورده و اتفاقا ترامپ با حمله به همین اوضاع بهم ریخته و وعده تغییر آن رای آورد، کم نیست. «برجام» امروز برای ما ایرانیان بهترین سند است، واقعا دستاورد محسوس ما از مذاکراتی که همه آنرا در واقع گفتگوی ایران و آمریکا می دانستند، چیست؟

مرور سخنان رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید در حرم رضوی حتما راهگشاست: " آمریکایی‌ها گفته‌اند که ما تحریم ها را برمی داریم و روی کاغذ هم برداشتند امّا از طرق دیگر جوری عمل می کنند که اثر رفع تحریم ها مطلقاً به‌وجود نیاید و تحقّق پیدا نکند.بنابراین، کسانی که امید می بندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه‌ی توافقی برسیم یعنی ما یک تعهّدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعهّدی بکند از این غفلت می کنند که ما ناگزیر باید به همه‌ی تعهّدهای خود عمل کنیم و [امّا] طرف مقابل با طُرق مختلف، با شیوه‌های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز می زند و به تعهّدهایی که کرده است عمل نمی کند. این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی «خسارت محض»"

براستی با آمریکایی که انعکاس اوضاع داخلیش بی شرمی محض است و پایبندی اش به تعهدات، خسارت محض، چه باید کرد؟