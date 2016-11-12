تیم جوانان ورزش های زورخانه ای مقام سوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، مسابقات هنر های فردی، تیمی زورخانه ای و مرشدی قهرمانی جوانان کشور در روز های ۲۰ و۲۱ آبان ماه در مجموعه ورزشی شهدای نصرآباد اصفهان برگزار شد.

در این رقابت ها بیش از ۲۰۰ ورزشکار در رشته های رشته های تیمی زورخانه ای، مرشدی و هنرهای فردی شامل سنگ، کباده، چرخ تیز، چرخ جمنی، دو، سه و چهار میل بازی با هم به رقابت پرداختند.

استان های همدان، اصفهان، مرکزی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، کردستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، خوزستان، تهران، سمنان، زنجان و ایلام در این رقابت ها حضور داشتند.

در پایان در بخش تیمی زورخانه ای کردستان بعد از استان های اصفهان و کرمان عنوان سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

در بخش هنرهای فردی، رشته سنگ: سوران الله مرادی و مجید احمدی نیز در بخش کباده عنوان سوم را بدست آوردند.

همچنین در رشته مرشدی علیرضا یاعلی موفق شد جایگاه دوم رقابت های زورخانه ای قهرمانی جوانان کشور را از آن خود کند.

در مجموع رشته های تیمی زورخانه ای، هنرهای فردی و مرشدی، تیم استان کردستان با ۴۰۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و اصفهان و کرمان نیز ترتیب با امتیازات ۴۳۲ و ۴۳۱ اول و دوم شدند.

لازم به ذکر است، حمید رضا کردی سرپرست، علیرضا غلامی و اقبال محمدی به عنوان مربی تیم استان کردستان را هدایت و همراهی می کردند.