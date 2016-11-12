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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

کارگاه آمادگی در برابر بلایا در جهرم برگزار شد

کارگاه آمادگی در برابر بلایا در جهرم برگزار شد

جهرم – کارگاه آموزشی آمادگی در برابر بلایا در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی در برابر بلایا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بلایا تنها ۸ درصد که نیازمند توجه بیشتر مسئولان برای آموزش به اقشار مختلف جامعه است.         

وی افزود: در این راستا و به همت واحد مدیریت خطر بلایای معاونت بهداشتی علوم پزشکی جهرم کارگاه آمادگی در برابر بلایا به مدت دو روز و با حضور ۵۰ نفر از پرسنل معاونت‌های توسعه و دانشجویی برگزار شد.

محمدجواد موحد افزود: در این کارگاه راهکارهای افزایش آمادگی برای رویارویی با بلایا بخصوص زلزله به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ادامه داد: رسم نقشه خطر منزل، کیف اضطراری، برنامه ارتباطی خانوار، سامانه‌های هشدار اولیه، برنامه تخلیه و راه‌های کاهش خطر سازه‌ای و غیرسازه‌ای از موارد ارائه شده در کارگاه بود.

کد مطلب 3822020

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