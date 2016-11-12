اردوی نفت آبادان در تهران ۵ روزه است

غلامحسین امین فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی مسابقات لیگ برتر افزود: تیم صنعت نفت آبادان پس از یک روز تعطیلی از عصر روز پنجشنبه هفته گذشته برای برپایی اردوی تدارکاتی وارد تهران شد.

وی اظهار کرد: «حسین بغلانی» و «میلاد جهانی» پس از طی مراحل بهبودی به تمرینات گروهی ملحق شدند.

وی تصریح کرد: اگر چه حضور آنها در مسابقات تدارکاتی پیش رو بعید به نظر می رسد اما در تمرینات همراه تیم هستند.

سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: پس از برگزاری اردوی پنج روزه عصر روز سه‌ شنبه برابر با ۲۵ آبان ماه به آبادان باز می گردیم و تمرینات خود را برای آغاز دوباره لیگ دنبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طلایی پوشان روز گذشته (جمعه ۲۱ آبان ماه) نیز یک مسابقه تدارکاتی را با تیم صبای قم در زمین دانشگاه علم و صنعت برگزار کرد که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود صبا به پایان رسید، در این مسابقه نفت با بازیکنانی که کمتر در طول فصل به میدان رفته بودند مقابل صبا بازی کرد.

طلایی پوشان آبادان تا پایان هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمان، با سه پیروزی، چهار تساوی و سه شکست و کسب ۱۳ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.

تیم صنعت نفت آبادان در هفته یازدهم رقابت‌ها روز جمعه پنجم آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه تختی شهر آبادان میزبان تیم ذوب آهن اصفهان خواهد بود.