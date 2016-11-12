کشف ۱۴۳ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در همدان

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا، با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال کالای قاچاق توسط یک دستگاه خودرو ۲۰۶ مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با کنترل محورهای مواصلاتی و با هماهنگی و همکاری پلیس امنیت عمومی شهرستان کبودرآهنگ، خودروی مذکور را که در محور شهرستان کبودرآهنگ در حرکت بود شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودرو ۱۴۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از دو میلیارد ریال در مارک های مختلف و فاقد هر گونه مجوز گمرکی که به طرز ماهرانه ای در داخل بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف و دو نفر متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان همدان با بیان اینکه قاچاق کالا، مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، عنوان کرد: مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر پلیس استان با اخلالگران اقتصادی و قاچاقچیان با جدیت ادامه دارد.