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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

جانشین انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف ۱۴۳ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در همدان

کشف ۱۴۳ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در همدان

همدان - جانشین انتظامی استان همدان از کشف ۱۴۳ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش بیش از دو میلیارد ریال از یک دستگاه خودرو ۲۰۶ در محور کبودرآهنگ خبر داد.

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا، با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال کالای قاچاق توسط یک دستگاه خودرو ۲۰۶ مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با کنترل محورهای مواصلاتی و با هماهنگی و همکاری پلیس امنیت عمومی شهرستان کبودرآهنگ، خودروی مذکور را که در محور شهرستان کبودرآهنگ در حرکت بود شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودرو ۱۴۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از دو میلیارد ریال در مارک های مختلف و فاقد هر گونه مجوز گمرکی که به طرز ماهرانه ای در داخل بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف و دو نفر متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان همدان با بیان اینکه قاچاق کالا، مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، عنوان کرد: مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر پلیس استان با اخلالگران اقتصادی و قاچاقچیان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 3822033

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