برنامه اجراهای مجموعه تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با پایان گرفتن نمایش «سردار» به کارگردانی نادر برهانی مرند، جلسه نمایشنامه خوانی «هفت مجلس در عزا و معجزه» به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان از روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۸:۳۰ با نقش خوانی علی عمرانی، مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، افشین هاشمی و حبیب رضایی و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان، میزبان علاقه مندان تئاتر می‌شود.

«دور از دسترس اطفال نگهداری شود» عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی فرشته فرشاد و کارگردانی مهدی پاشایی است که با پایان گرفتن نمایش «آخرین انار دنیا» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی از روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه ساعت ۲۰ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار سایه به صحنه می رود . حدیث میرامینی، توماج دانش بهزادی، علیرضا مهران، سمانه آقا زمانی بازیگران این نمایش هستند.

نمایش «سربسته از تهران» به نویسندگی و کارگردانی مجتبی کریمی هم نام نمایش جدید دیگر تالار سایه است که از روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰ به مدت زمان ۵۵ دقیقه، قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان و بازی فرزانه میدانی، پژمان یاوری به صحنه می‌رود.

در تالار چهارسو نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمد امیر یاراحمدی و کارگردانی شهاب الدین حسین پور میزبان علاقه مندان تئاتر است، در این اثر نمایشی که ساعت ۲۰ هر روز غیر شنبه ها با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان روی صحنه می رود فریبا متخصص، آرش فلاحت پیشه، محمد نادری، گیلدا حمیدی، حمید رحیمی، محمد صدیقی مهر، غزاله جزایری، علیرضا مؤیدی، مرضیه سهراب، سیماخزاعی، مهدا رزازی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در نهمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی نیز که از ۱۳ تا ۲۸ آبان ماه میزبان دوستداران تئاتر است. بعد از پایان یافتن دو نمایش «دست من» به کارگردانی کیوان سررشته داری و «کریستین لی» به کارگردانی اشکان چگینی، دو اثر نمایشی دیگر در قالب عنوان «میکرو تئاتر» توسط گروه تئاتر «لیو» به سرپرستی حسن معجونی و کیوان سررشته به صحنه می رود.

بر این اساس روزهای ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه نمایش «پرواز شماره ۷۴۵» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین و بازی مرجان پورغلامحسین، گلنوش طاهری، بیتا بهارلو ساعت ۱۹ با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار قشقایی به صحنه می رود. ضمن اینکه بعد از پایان این اثر، نمایش «صف دراز مورچگان» به نویسندگی و کارگردانی مهدی چاکری و عروسک گردانی و صدا پیشگی شهرزاد نیکمرام، تانیا یزدانی، امیرحسین پارسا، رویا الماسی‌مهر ،رضا بهبودی، مازیار سیدی، آوا شریفی، پدرام شریفی، پویا پورامین ساعت ۱۹ روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ آبان ماه میزبان علاقه مندان تئاتر می‌شود.

در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر هم نمایش «توهم» به نویسندگی و کارگردانی مشترک خسرو بامداد و فریبا شاهسون روی صحنه است، این اثر نمایشی که فریبا شاهسون تنها بازیگر آن است ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲ هزار تومان به صحنه می رود.