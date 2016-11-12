اجرای طرح برخورد با معتادان متجاهر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ هادی قزوینه از اجرای طرح پاکسازی سطح شهر همدان از معتادان متجاهر خبر داد و گفت: یکی از دغدغه ها و مطالبه مردمی در حوزه امنیت اجتماعی جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی تفرجگاه ها، اماکن عمومی و خیابان ها از لوث وجود ازاینگونه افراد است.

وی افزود: برابر سوابق موجود بخشی از جرائم خرد مانند سرقت ها توسط معتادان متجاهر در شب صورت گرفته و پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای پاسخگویی به این مطالبه نسبت به اجرای طرح جمع آوری و پاکسازی مناطق از لوث وجودی معتادان متجاهر با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان همدان و یگان ویژه اقدام کرده که در این رستا تعداد ۹۰ معتاد متجاهر دستگیر و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ تحویل شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرانتظامی استان همدان اظهار داشت: شهر همدان از لحاظ سلامت اجتماعی یکی از برترین مراکز استان ها در سطح کشور است.