توقیف ۲۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ رضا زارعی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در راستای تشدید اقدامات کنترلی و برخورد بی امان با قاچاقچیان، حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی شهید زارعی به سه دستگاه وانت پیکان مشکوک شدند که هر سه خودرو برای بررسی متوقف شد.

وی افزود: در بررسی ماموران مشخص شد هر کدام از خودروها حامل یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو و دو دستگاه مایکروفر خارجی فاقد اسناد و مدارک گمرکی است.

رئیس پلیس آگاهی همدان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و گفت: راننده هر سه دستگاه خودرو به همراه خودروهای توقیفی و کالاهای مکشوفه به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل و پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان بهار در حال رسیدگی است.