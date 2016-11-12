انهدام باند سارقان خودروهای مدل پایین در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، رضا زارعی عنوان کرد: در پی افزایش وقوع سرقت خودروهای مدل پایین در سطح شهر همدان کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی همدان رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات گسترده محسوس و نامحسوس به صورت میدانی در نهایت موفق به شناسایی ۲ سارق سابقه‌دار در سطح شهرستان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان ادامه داد: طی یک عملیات غافلگیرانه متهمان دستگیر شده و با هماهنگی مقام قضایی، به اداره پلیس منتقل شدند.

این مسؤول گفت: متهمان که ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند، پس از تشویق و ترغیب به بیان واقعیت و مواجهه با مدارک و مستندات موجود، در نهایت لب به اعتراف گشودند.

زارعی اظهار داشت: در بازجویی صورت گرفته، متهمان به ۱۰ فقره سرقت خودرو، فروش لوازم و قطعات آنها به سه نفر خریدار اموال مسروقه اعتراف کردند.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه با همکاری متهمان، هر سه نفر خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی اعزام شده و از آن طریق روانه زندان شدند.