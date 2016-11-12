۲۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز چذابه عبور کردند

نادر عمیدزاده در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در این مرز اظهار کرد: هم اکنون تردد از مرز چذابه روان است و با تدابیری که کمیته های مختلف انجام می دهند.
وی افزود: تقریبا هر شب تشکیل جلسه ستاد اربعین را داریم و مسائلی که ممکن است روز بعد پیش بیاید را پیش بینی می کنیم.
فرماندار دشت آزادگان عنوان کرد: بر اساس آخرین جلسات تشکیل شده یک خروجی خاص برای اتوبوس هایی که از شهرستان های دیگر می آیند و دستگاه های خدماتی تعیین کردیم.
وی خبر داد: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کردند و مواکب برای پذیرایی و خدمات رسانی به زائران همچنان برقرار است.
عمیدزاده در پایان توصیه کرد: زائران با در دست داشتن روادید معتبر به پایانه مرزی چذابه مراجعه کنند. همچنین حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند بهتر است.
