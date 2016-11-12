  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

فرماندار دشت آزادگان:

۲۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز چذابه عبور کردند

۲۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز چذابه عبور کردند

چذابه- فرماندار دشت آزادگان گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کردند و مواکب برای پذیرایی و خدمات رسانی به زائران همچنان برقرار است.

نادر عمیدزاده در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در این مرز اظهار کرد: هم اکنون تردد از مرز چذابه روان است و با تدابیری که کمیته های مختلف انجام می دهند.

وی افزود: تقریبا هر شب تشکیل جلسه ستاد اربعین را داریم و مسائلی که ممکن است روز بعد پیش بیاید را پیش بینی می کنیم.

فرماندار دشت آزادگان عنوان کرد: بر اساس آخرین جلسات تشکیل شده یک خروجی خاص برای اتوبوس هایی که از شهرستان های دیگر می آیند و دستگاه های خدماتی تعیین کردیم.

وی خبر داد: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کردند و مواکب برای پذیرایی و خدمات رسانی به زائران همچنان برقرار است.

عمیدزاده در پایان توصیه کرد: زائران با در دست داشتن روادید معتبر به پایانه مرزی چذابه مراجعه کنند. همچنین حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند بهتر است.

کد مطلب 3822052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه