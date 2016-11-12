«درد نکبت و آرزوی مقاومت» در لبنان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نکبت (به عربی: یوم النکبه) برای اشاره به سالگرد اشغال فلسطین و جدا کردن این منطقه مهم و حیاتی از پیکره کشورهای اسلامی و واگذاری آن به مهاجران یهودی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ نامگذاری شده است.
رایزنی فرهنگی ایران در بیروت در گزارشی از این کتاب نوشته است: کتاب مذکور با عنوان «ألم النکبه و أمل المقاومه» مجموعهای از سیزده مقاله بوده که توسط تعدادی از پژوهشگران، کارشناسان و اصحاب رسانه فلسطینی در خصوص اقدام صهیونیستها در محو آثار و تاریخچه فلسطین و نحوه تغییر نام روستاها، شهرها و مناطق مختلف فلسطین به منظور به فراموشی سپردن تاریخ این سرزمین به رشته تحریر در آمده است.
مقاله اول با عنوان فلسطین از ظلم مهاجرت اجباری تا حق آزادسازی آن توسط د. محمد البحیصی نگاشته شده است. ولید محمد علی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک فلسطین در بیروت مقالهای با عنوان نکبت فلسطین و حقیقت امت اسلام به رشته تحریر درآورده است و در ادامه مقالهای از ابراهیم ابولیل عضو شورای رسانه فلسطین با عنوان فلسطینیهای ۱۹۴۸ و نقش آنان در مقابله با نکبت و پیامدهای آن را میخوانیم.
نویسنده فلسطینی د. ظافر الخطیب در خصوص فلسطینیهای ۱۹۴۸ به عنوان بخش اصیل ملت فلسطین مقالهای ارائه کرده است و پس از آن مقالهای با عنوان حق بازگشت از اراده مقاومت مردمی تا وضعیت افول، نوشته ودیع ابوهانی را میبینیم. شهرکنشینی تجسم عملی غصب فلسطین نام مقاله بعدی است که توسط نویسنده فلسطینی محمدرشاد الشریف نگاشته شده است. محمد ابوالغزلان روزنامه نگار فلسطینی نیز مقاله بعدی را با عنوان آزادی فلسطین و آتش مستمر مقاومت نوشته است.
همچنین به مناسبت شصت و هشتمین سالگرد نکبت فلسطینیان، علی بدوان مقالهای را با عنوان «حقی که با گذشت زمان از بین نمیرود و با ظلم ظالم محو نمیگردد» نوشته است. «در سالگرد نکبت ...آیا جایگزینی برای روند پیمان اسلو وجود دارد؟» عنوان مقالهای است که توسط عارف الآغا به رشته تحریر در آمده است. پرسشها در مورد نکبت آیا موجب بیداری امت میشود؟ مطلبی است که مسئول روابط خارجی این انجمن دکتر بسام رجا در خصوص تأثیرات نکبت بر سیاست، فرهنگ و اندیشه نوشته شده است.
مقاله بعدی توسط حسن حمید عضو دفتر اجرایی سندیکای نویسندگان عرب در خصوص خیانت اعراب پس از نکبت و آلت دست شدن آنها توسط اسرائیلیها با عنوان «نکبت و کارنامه امت» نوشته شده است. مسئول شورای رسانه فلسطین «خالد بدیر» مقالهای را با عنوان نقش فرهیختگان یهود در نکبت و غصب فلسطین نوشته که در آن به دیدگاه فرهیختگان یهودی درباره فلسطین و نحوه شهرکسازی در آن و غصب سرزمینهای آن اشاره میکند.
این کتاب با مقاله دکتر غازی حسین دیپلمات فلسطینی در خصوص طمع ورزیهای مختلف اسرائیل با عنوان «نکبت، مأموریتها و ملاحظاتی در خصوص آن» پایان میگیرد.
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