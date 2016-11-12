  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

ارکستر سمفونیک تهران آذرماه کنسرت می‌دهد

ارکستر سمفونیک تهران آذرماه کنسرت می‌دهد

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی یازدهم آذرماه سال جاری تازه ترین کنسرت خود را در تالار وحدت تهران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی ساعت ۲۱:۳۰ یازدهم آذرماه سال جاری تازه ترین کنسرت خود را در تالار وحدت تهران با اجرای آواهای اسلوانی شماره ٨ از آنتونین دورژاک برگزار می کند.

کنسرتو در ر مینور برای دو ویو لن از یوهان سباستین باخ با هنرمندی مونیکا لران، علیرضا چهره قانی، «مارش اسلوانی» از پیتر چایکوفسکی، «آوای مرگ» از کامیل سن سانس، «پاوان» اثر گابریل فوره از دیگر اجراهای برنامه یازدهم آذرماه ارکستر سمفونیک تهران است. در این رویداد همچنین قطعه «بر فراز کوه سنگی» از مودست موسورسکی اجرا می‌شود.

علی‌اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیادرودکی، مردادماه امسال شهرداد روحانی را به‌عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرد.

کد مطلب 3822062
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها