به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی ساعت ۲۱:۳۰ یازدهم آذرماه سال جاری تازه ترین کنسرت خود را در تالار وحدت تهران با اجرای آواهای اسلوانی شماره ٨ از آنتونین دورژاک برگزار می کند.

کنسرتو در ر مینور برای دو ویو لن از یوهان سباستین باخ با هنرمندی مونیکا لران، علیرضا چهره قانی، «مارش اسلوانی» از پیتر چایکوفسکی، «آوای مرگ» از کامیل سن سانس، «پاوان» اثر گابریل فوره از دیگر اجراهای برنامه یازدهم آذرماه ارکستر سمفونیک تهران است. در این رویداد همچنین قطعه «بر فراز کوه سنگی» از مودست موسورسکی اجرا می‌شود.

علی‌اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیادرودکی، مردادماه امسال شهرداد روحانی را به‌عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرد.