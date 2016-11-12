احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی حاجی‌ِزاده، یکی از مصدومان بستری در بیمارستان یاسوج که حال وخیمی داشت و به علت شدت ضربه وارد شده به سر به کما رفته و ضریب هوشیاری پایینی داشت، صبح امروز درگذشت.

وی عنوان کرد: با جان باختن دو مجروح بستری در بیمارستان آباده در روز گذشته که شرایطی مشابه وضعیت بیمار فوت شده امروز داشتند، آمار فوت شدگان این حادثه به ۲۹ نفر رسید.

دهقان عنوان کرد: اکنون یک مجروح دیگر در بیمارستان یاسوج و مجروح دیگری نیز در بیمارستان شیراز بستری است که حال مصدوم بیمارستان یاسوج به دلیل شدت فلج تحتانی مساعد نیست.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان یزد در مورد بیماران انتقال یافته به بیمارستان شهید رهنمون یزد نیز بیان کرد: وضعیت عمومی همه این بیماران مساعد است و سه نفر از آنها نیز از بیمارستان ترخیص شدند.

به گزارش مهر، اتوبوس زائران استان یزد که از یزد به سمت مرز چزابه در حرکت بودند، در محور اقلید به یاسوج به دلیل پیچ شدید گردنه و نقص در سیستم فنی ترمز به دره ای به ارتفاع ۲۰ متر سقوط کرد که این حادثه در ساعات اول ۲۶ کشته و ۲۱ مجروح داشت که آمار جان باختگان آن امروز به ۲۹ نفر رسید.