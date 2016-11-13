۲۳ گفتمان ویژه دانش آموزان شاهرودی در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبدالهیان بعدازظهر یک‌شنبه در نشستی با مجریان گفتمان‌های دانش آموزی شاهرود به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، ضمن بیان اینکه ۲۳ گفتمان دینی توسط چهار مجری در ۲۳ آموزشگاه برگزار خواهد شد، ابراز داشت: ۱۸ گفتمان در شاهرود، دو گفتمان در بیارجمند، دو گفتمان بسطام و یک گفتمان در مجن در حال برگزاری است.

وی افزود: ۱۰گفتمان ویژه دانش آموزان پسر و ۱۲ گفتمان ویژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و دوم توسط اداره تبلیغات اسلامی شاهرود و با همکاری آموزش و پرورش در حال اجرا است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود همچنین درباره موضوعات این گفتمان ها، گفت: این گفتمان ها در دو سطح پسران و دختران و با موضوعاتی مانند اعتیاد، سبک زندگی اسلامی، تهاجم فرهنگی، مدیریت بحران در زندگی فردی، مهارت های زندگی، دین و زندگی، عفاف و حجاب، آسیب های فضای مجازی و تبیین شعار سال در حال برگزاری است.

عبدالهیان بیان داشت: این گفتمان ها به صورت پنج مرحله ای در پنج مقطع به گونه ای برگزار می شود که تا پایان سال تحصیلی، شیوه نامه گفتمان های دانش آموزی سازمان تبلیغات اسلامی مرکز کاملا اجرایی و اهداف تعیین شده برای برگزاری این گفتمان ها احصاء شود.

وی افزود: امروز با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان، آگاهی نسل جوان و آتیه ساز ایران اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که سازمان تبلیغات اسلامی با درک این اهمیت همه ساله نسبت به برگزاری گفتمان های ویژه دانش آموزی اقدام می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود همچنین گفت: برگزاری این گفتمان ها باعث می شود تا بتوانیم نسل جوان جامعه را نسبت به آموزه های دینی آگاه و آنها را در برابر هجمه فرهنگی دشمنان بیمه کنیم.