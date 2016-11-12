به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان-تی وی آلمان درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی «دونالد ترامپ» اظهار داشت: انتخاب ترامپ نه تنها آمریکا را لرزاند که پس لرزه های آن گریبان اروپا را نیز خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به رقابت های انتخاباتی در آمریکا تصریح کرد: اختلاف نظر میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خیلی بیشتر از دوره های گذشته بود بگونه ای که ما تاکنون شاهد چنین اختلافی نبودیم.

اشتاین مایر با تاکید به اینکه دنیای معاصر دوره همکاری های بین المللی است، گفت: بی شک اروپا باید با دولت جدید آمریکا همکاری داشته باشد پس بهتر است که اختلاف ها را به حداقل رسانده تا بتوانیم نتیجه بهتری از همکاری ها بگیریم.