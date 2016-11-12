توان و دانش صادرات در کشور محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم آغاز به کار گردهمایی دو روزه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت که صبح شنبه در رشت برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه کشور در حوزه صادرات با محدودیت هایی در توان و دانش روبرو است که باید با کسب دانش روز، این محدودیت ها مرتفع شود.

وی افزود: خوشبختانه امسال نخستین سال پس از برجام بوده که باید از آن نهایت استفاده را برد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی تصریح کرد: ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور از پیامدهای برجام است که باید جدی گرفته شود.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: ما به پول سرمایه گذاران احتیاج نداریم بلکه نیاز ما به دانش و دانایی آنها بوده و باید از حضور آنها برای کسب دانش و دانایی بیشتر بهره برد.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت تأکید کرد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در تولید نیازمند همکاری همه جانبه مدیران دستگاه های مربوطه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در وزارت صنعت و معدن اشاره و خاطرنشان کرد: تشکیل این کارگروه گام موثری در رفع موانع تولید بوده که کمک زیادی به راه اندازی و حمایت از صنایع کوچک نیز کرده است.

نعمت زاده تصریح کرد: کسب شناخت کافی از موانع موجود بر سر راه تولید زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را تسهیل می کند که ای امر نیازمند حضور همیشگی و موثر مدیران در صحنه های مختلف اقتصادی و صنعتی است.