۸۷ کودک کار در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا موسوی امجد پیش از ظهر شنبه در شورای فرهنگی و اجتماعی استان افزود: ۱۰۰ درصد کودکان کار شناسایی شده در استان دانش آموزهستند.

موسوی امجد با بیان اینکه شناسایی، جمع آوری، ساماندهی، مشاوره و آموزش به کودکان کار از جمله برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی است، عنوان داشت: تعداد کودکان کار در استان در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ افزایش داشته است.

وی گفت: با راه اندازی مرکز مداخله در بحران، حمایت از کودکان کار و خانواده آنها بهتر شده است.

موسوی امجد افزود: ۱۹۵میلیون تومان توسط بهزیستی برای توانمند سازی خانواده های کودکان کار هزینه شده است.

وی به اهمییت آموزش و خدمات اشاره کرد و افزود: ۴۴ میلیون تومان در جهت خدمات آموزشی و حمایت بهتر از کودکان هزینه شده است.

مدیر کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی کودکان کار به صورت مهاجرت فصلی به کار مشغول می شوند، عنوان داشت: بیشترین مهاجرت کودکان برای کار در فصل تابستان اتفاق افتاده است.

وی افزود: اغلب کودکان کار به صورت دسته جمعی و از یک یا دو روستای مشخص مهاجرت کرده اند.