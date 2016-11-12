۲۱ هزار نفر در فارس دارای پرونده دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسام‌الدین نبوی زاده ظهر شنبه در نشست خبری آخرین وضعیت دیابت در فارس، گفت: بین ۳ تا ۵ میلیون ایرانی حدود ۱۱ درصد از جمعیت ایران دیابت دارد اما آمار درستی در دست نیست.

وی تاکید کرد: در فارس حدود ۹ درصد افراد بالای ۳۰ سال است شامل ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت احتمالا به دیابت مبتلا هستند اما برای ۲۱ هزار نفر پرونده تشکیل شده است.

مسئول بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: ۲ نوع دیابت در جهان وجود دارد که اگر تشخیص به موقع داشته باشد می توان آن را کنترل کرد اما چنانچه مشخص نشود عوارض مختلفی به همراه دارد.

نبوی زاده ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد افراد مبتلا به دیابت در ایران از بیماری خود اطلاع ندارند به همین دلیل مشکلات بیشتری را ناشی از عوارض این بیماری تجربه می کنند.

وی با اشاره به اینکه راه های جلوگیری از این بیماری وجود دارد، گفت: تغذیه سالم و تشخیص به موقع می تواند تا ۷۰ درصد از این بیماری جلوگیری کند.