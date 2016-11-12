ضرورت تربیت نیروی متخصص در مراکز آموزش عالی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی اکبر مشرفی با بیان اینکه کرمان با دارا بودن حدود ۸۰ هزار نفر دانشجو، یک شهر دانشجویی محسوب می‌شود، گفت: علیرغم اینکه کرمان یک شهر دانشجویی است، اما صنایع استان کرمان برای تأمین نیروی انسانی متخصص با مشکل مواجه هستند.

مشرفی افزود: پس از پیروزی انقلاب، کرمان به سمت صنعتی شدن پیش رفته؛ کارخانجات زیادی راه‌اندازی شده و کارخانجات دیگری از جمله در بخش فولاد در حال راه‌اندازی است، اما کارخانجات باید نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از خارج از استان تأمین کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: علیرغم اینکه کرمان شهر دانشجویی است، اما فارغ‌التحصیلان، توانایی کار در کارخانجات را ندارند.