به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام الروسا روسیه از امروز شنبه و به مدت دو روز در ۶ وزن المپیکی با حضور شش تیم روسیه، ترکیه، بلاروس، ایران، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در رده سنی زیر ۲۳ سال و به صورت تیم به تیم برگزار می شود.
در کشتی آزاد و در گروه یک تیم های روسیه، ترکیه و بلاروس و در گروه دوم نیز ایران، جمهوری آذربایجان و ازبکستان حضور دارند. در کشتی فرنگی نیز در گروه یک ایران، ازبکستان و روسیه و در گروه دوم نیز تیم های بلاروس و جمهوری آذربایجان با یکدیگر رقابت می کنند.
بر اساس برنامه، تیمهای کشتی فرنگی و آزاد ایران صبح امروز به مصاف تیمهای ازبکستان رفتند که با نتیجه مشابه ۴ بر ۲ به پیروزی رسیدند.
نتایج تیم های کشتی ایران به شرح زیر است:
کشتی فرنگی: (ایران ۴- ازبکستان ۲)
۵۹ کیلوگرم: میثم دلخانی ۵- اسلام جان بهرام اف ۴
۶۶ کیلوگرم: حسین اسدی ۸ - میرزابیک رحمت اف صفر
۷۵ کیلوگرم: حسین فروزنده ۴ - جالگاسبای بردی موراتوف ۴
۸۵ کیلوگرم: حسن فروزنده یک - شمسی دینوف، ۴ ضربه فنی
۹۸ کیلوگرم: محمد بیرانوند ۵ - جهانگیر توردیف ۳
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده ۱۱- عظمت بهادیرزودا ۲
کشتی آزاد: (ایران ۴- ازبکستان ۲)
۵۷ کیلوگرم: عرفان آیینی ۱۰- خوجتاکبار آتکاروف ۵
۶۵ کیلوگرم: محمد متقی نیا ۱۰- رمضان لبدوف ۲
۷۴ کیلوگرم: احمد بذری۱۱- سنجربیک ماشاپوروف صفر
۸۶ کیلوگرم: حامد منافیان صفر- مجید موراتوف، ضربه فنی
۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا ۲- خودیر اصلانوف ۵
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری ۱۰- سردار بیک خولماتوف صفر
تیم کشتی فرنگی ایران عصر امروز به مصاف تیم روسیه می رود و تیم کشتی آزاد نیز به مصاف تیم آذربایجان خواهد رفت.
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