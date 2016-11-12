به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام الروسا روسیه از امروز شنبه و به مدت دو روز در ۶ وزن المپیکی با حضور شش تیم روسیه، ترکیه، بلاروس، ایران، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در رده سنی زیر ۲۳ سال و به صورت تیم به تیم برگزار می شود.

در کشتی آزاد و در گروه یک تیم های روسیه، ترکیه و بلاروس و در گروه دوم نیز ایران، جمهوری آذربایجان و ازبکستان حضور دارند. در کشتی فرنگی نیز در گروه یک ایران، ازبکستان و روسیه و در گروه دوم نیز تیم های بلاروس و جمهوری آذربایجان با یکدیگر رقابت می کنند.

بر اساس برنامه، تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران صبح امروز به مصاف تیم‌های ازبکستان رفتند که با نتیجه مشابه ۴ بر ۲ به پیروزی رسیدند.

نتایج تیم های کشتی ایران به شرح زیر است:

کشتی فرنگی: (ایران ۴- ازبکستان ۲)

۵۹ کیلوگرم: میثم دلخانی ۵- اسلام جان بهرام اف ۴

۶۶ کیلوگرم: حسین اسدی ۸ - میرزابیک رحمت اف صفر

۷۵ کیلوگرم: حسین فروزنده ۴ - جالگاسبای بردی موراتوف ۴

۸۵ کیلوگرم: حسن فروزنده یک - شمسی دینوف، ۴ ضربه فنی

۹۸ کیلوگرم: محمد بیرانوند ۵ - جهانگیر توردیف ۳

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده ۱۱- عظمت بهادیرزودا ۲

کشتی آزاد: (ایران ۴- ازبکستان ۲)

۵۷ کیلوگرم: عرفان آیینی ۱۰- خوجتاکبار آتکاروف ۵

۶۵ کیلوگرم: محمد متقی نیا ۱۰- رمضان لبدوف ۲

۷۴ کیلوگرم: احمد بذری۱۱- سنجربیک ماشاپوروف صفر

۸۶ کیلوگرم: حامد منافیان صفر- مجید موراتوف، ضربه فنی

۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا ۲- خودیر اصلانوف ۵

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری ۱۰- سردار بیک خولماتوف صفر

تیم کشتی فرنگی ایران عصر امروز به مصاف تیم روسیه می رود و تیم کشتی آزاد نیز به مصاف تیم آذربایجان خواهد رفت.