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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

باقری در دانشگاه خواجه نصیر:

انتظار پایبندی آمریکا به تعهداتش سیره ساده‌اندیشان است

انتظار پایبندی آمریکا به تعهداتش سیره ساده‌اندیشان است

معاون سابق شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه انتظار پای­بندی آمریکا به تعهداتش سیره ساده ­اندیشان است، گفت: برخی می‌خواهند اوهام و خیالاتشان بعنوان مبنای حل مشکلات پذیرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون بین‌الملل سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در همایش «از الجزیره تا ژنو» در دانشگاه خواجه نصیر گفت: بدعهدی و نقض پیمان جزو ویژگی­های ذاتی استکبار است و استکبار نیز نقض عهد و پیمان را از جمله مولفه ­های قدرت خود می­داند.

وی افزود: انتظار پای­بندی آمریکا به تعهداتش فقط سیره و روش ساده ­اندیشان است، چراکه با وجود سابقه پیمان ­شکنی آمریکا، این عده باز هم تصورات خود را مبنای حل مشکلات کشور قرار داده و انتظار دارند تا سایرین نیز به­ جای واقعیت­ های عینی، اوهام و خیالات آنها را بعنوان مبنا و معیار برای گذر از سد موانع و مشکلات بپذیرند.

باقری خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر برخی به مذاکره با آمریکا بعنوان راه حل مشکلات کشور اصرار داشته و با ساده­ اندیشی به نتیجه ­بخش بودن مذاکرات خوش­بین بودند، در حالی که مقام معظم رهبری از یکسو بر بدبینی به نتیجه­ بخش بودن مذاکره با آمریکا و نیز بدبینی به پایبندی این رژیم به انجام تعهداتش تصریح کرده و از سوی دیگر بر اتکا به توانمندی­های ملی و عدم اتکا به بیگانگان تأکید داشته ­اند.

معاون بین‌الملل دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی افزود: با این حال خوش­ باوران ساده ­اندیش با نادیده ­انگاشتن صدها مورد دشمنی و عهدشکنی امریکا در طول سال­ها و دهه ­های پیشین، مثل اینکه هنوز در قرن گذشته به سر می­برند و انقلابی­ های واقع ­بین را که با بهره­ گیری از بصیرت دینی به دشمن اعتماد و اتکا نمی­کنند، مورد تمسخر قرار می­دهند. واقع­ بین­ها، با ایمان به سیره و روش امام خمینی (ره) و با پیروی از مبانی قرآنی هیچ­ گاه به امریکا اعتماد نکرده و نخواهند کرد و بر اساس مفاد آیه­ ۱۲ سوره ­ توبه، بدعهدی و پیمان ­شکنی را جزو لاینفک استکبار می­دانند.

وی افزود: خداوند متعال در این آیه می­فرماید «پیشوایان کفر و ضلالت به هیچ عهد و پیمانی پای­بند نیستند». در همین آیه خداوند متعال راه حل جایگزین را ارائه داده و «شدت عمل در قبال پیشوایان کفر» را بعنوان تنها راه «جلوگیری از پیمان­شکنی استکبار» معرفی می­کند. این راه حل دقیقا موضوعی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده اند و در یک سال اخیر نیز بارها در مناسبت­های مختلف بر «انقلابی­گری» و «پای­بندی به الزامات آن» تصریح کرده ­اند.

باقری ادامه داد: انقلابی­گری صرفا تجویز رهبر انقلاب اسلامی برای مقابله با دشمنی ­های استکبار و در رأس آن امریکا نیست، بلکه امام خمینی(ره) نیز دوری از روحیه­ انقلابی را بزرگترین آسیب انقلاب و نظام معرفی کردند. بر این اساس امام(ره) بارها بر لزوم انقلابی­گری تأکید کرده و تصریح داشته ­اند که راه نجات کشور فقط از انقلابی­گری می­گذرد.

معاون بین الملل دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: در همین چارچوب، امام خمینی (ره) که در طول دوره­ رهبری انقلاب اسلامی چه در دوره­ پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی آن و حتی در طول جنگ تحمیلی، هیچ­گاه نگفتند در مسیر رهبری انقلاب دچار اشتباه و خطا شده­اند، ولی در یک مورد ایشان با صراحت اعتراف می­کنند که به ­واسطه­ پذیرش توصیه­  برخی دوستان مرتکب اشتباه شده ­اند و آن هم جایی است که ایشان اجازه دادند تا غیرانقلابی­ ها مدیریت کشور را به ­دست بگیرند!

وی افزود: امام خمینی (ره) در پیام معروف به منشور روحانیت در اسفندماه ۱۳۶۷ تصریح کرده ­اند: «امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‏کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست­ها و امور مهمه­ کشور به گروهی که عقیده­ خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‏ اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‏رود، گر چه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم، ولی با صلاح دید و تأیید دوستان قبول کردم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی‏کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.

باقری در ادامه با تاکید بر جملات بنیانگذار کبیر انقلاب در این باره تصریح کرد: حضرت امام (ره) در ادامه با هوشمندی افزودند «آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولی نه به قیمت طلب­کاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید؟ چرا جنگ کردید؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‏کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‏اید؟ چرا لانه­ جاسوسی را اشغال کرده ‏ایم و صدها چرای دیگر».

مدیر کل اسبق اروپای مرکزی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: اخیرا برخی ادعا کرده ­اند که پذیرش برجام موجب جلوگیری از جنگ شده ­است، ادعایی است که نه با درک راهبردی از اوضاع منطقه و جهان سازگار است و نه با واقعیت­های میدانی هم­خوانی دارد. جالب این که در حالی که رئیس جمهور امریکا که فرمانده­ نیروهای مسلح امریکا است، به صراحت بر ناتوانی امریکا در به­ کارگیری گزینه­ نظامی اعتراف می­کند، ولی متأسفانه برخی در داخل ناآگاهانه استیصال و ناتوانی امریکا را جبران کرده و تصور نادرست خود از قدرتمندی امریکا را بر افکار عمومی تحمیل می­کنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان رییس جمهور آمریکا گفت: برای درک نادرستی ادعای این عده فقط لازم است به سخنان باراک اوباما پس از توافق ژنو در سال ۹۲ توجه کرد. رئیس جمهور امریکا در آذرماه و در مقابل مخالفان داخلی به صراحت به مشکلات واقعی امریکا اشاره کرده و بر ناتوانی این کشور در قبال ایران تأکید کرده و سپس اذعان می­کند «انتخاب ما بین دو گزینه­ توافق هسته­ای و شرایط ایده ­آل نیست، بلکه انتخاب بین توافق هسته­ای و جنگ است. اجازه دهید! من می­خواهم مطمئن شوم که همه این موضوع را بفهمند و آن این که گزینه ­ نظامی در دسترس نیست. از این­رو ما ناچاریم با توجه به گزینه ­های در دسترس تصمیم­گیری کنیم»

باقری در پایان تاکید کرد: واقعا مشخص نیست در حالی که فرمانده­ کل نیروهای مسلح امریکا با صراحت تمام بر ناتوانی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران اعتراف می­کند، چرا عده ­ای در داخل می­خواهند بر خلاف واقع، چهره­ای قدرتمند از دشمن در افکار عمومی ایران ترسیم کنند.

کد مطلب 3822112

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