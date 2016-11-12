به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون بین‌الملل سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در همایش «از الجزیره تا ژنو» در دانشگاه خواجه نصیر گفت: بدعهدی و نقض پیمان جزو ویژگی­های ذاتی استکبار است و استکبار نیز نقض عهد و پیمان را از جمله مولفه ­های قدرت خود می­داند.

وی افزود: انتظار پای­بندی آمریکا به تعهداتش فقط سیره و روش ساده ­اندیشان است، چراکه با وجود سابقه پیمان ­شکنی آمریکا، این عده باز هم تصورات خود را مبنای حل مشکلات کشور قرار داده و انتظار دارند تا سایرین نیز به­ جای واقعیت­ های عینی، اوهام و خیالات آنها را بعنوان مبنا و معیار برای گذر از سد موانع و مشکلات بپذیرند.

باقری خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر برخی به مذاکره با آمریکا بعنوان راه حل مشکلات کشور اصرار داشته و با ساده­ اندیشی به نتیجه ­بخش بودن مذاکرات خوش­بین بودند، در حالی که مقام معظم رهبری از یکسو بر بدبینی به نتیجه­ بخش بودن مذاکره با آمریکا و نیز بدبینی به پایبندی این رژیم به انجام تعهداتش تصریح کرده و از سوی دیگر بر اتکا به توانمندی­های ملی و عدم اتکا به بیگانگان تأکید داشته ­اند.

معاون بین‌الملل دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی افزود: با این حال خوش­ باوران ساده ­اندیش با نادیده ­انگاشتن صدها مورد دشمنی و عهدشکنی امریکا در طول سال­ها و دهه ­های پیشین، مثل اینکه هنوز در قرن گذشته به سر می­برند و انقلابی­ های واقع ­بین را که با بهره­ گیری از بصیرت دینی به دشمن اعتماد و اتکا نمی­کنند، مورد تمسخر قرار می­دهند. واقع­ بین­ها، با ایمان به سیره و روش امام خمینی (ره) و با پیروی از مبانی قرآنی هیچ­ گاه به امریکا اعتماد نکرده و نخواهند کرد و بر اساس مفاد آیه­ ۱۲ سوره ­ توبه، بدعهدی و پیمان ­شکنی را جزو لاینفک استکبار می­دانند.

وی افزود: خداوند متعال در این آیه می­فرماید «پیشوایان کفر و ضلالت به هیچ عهد و پیمانی پای­بند نیستند». در همین آیه خداوند متعال راه حل جایگزین را ارائه داده و «شدت عمل در قبال پیشوایان کفر» را بعنوان تنها راه «جلوگیری از پیمان­شکنی استکبار» معرفی می­کند. این راه حل دقیقا موضوعی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده اند و در یک سال اخیر نیز بارها در مناسبت­های مختلف بر «انقلابی­گری» و «پای­بندی به الزامات آن» تصریح کرده ­اند.

باقری ادامه داد: انقلابی­گری صرفا تجویز رهبر انقلاب اسلامی برای مقابله با دشمنی ­های استکبار و در رأس آن امریکا نیست، بلکه امام خمینی(ره) نیز دوری از روحیه­ انقلابی را بزرگترین آسیب انقلاب و نظام معرفی کردند. بر این اساس امام(ره) بارها بر لزوم انقلابی­گری تأکید کرده و تصریح داشته ­اند که راه نجات کشور فقط از انقلابی­گری می­گذرد.

معاون بین الملل دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: در همین چارچوب، امام خمینی (ره) که در طول دوره­ رهبری انقلاب اسلامی چه در دوره­ پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی آن و حتی در طول جنگ تحمیلی، هیچ­گاه نگفتند در مسیر رهبری انقلاب دچار اشتباه و خطا شده­اند، ولی در یک مورد ایشان با صراحت اعتراف می­کنند که به ­واسطه­ پذیرش توصیه­ برخی دوستان مرتکب اشتباه شده ­اند و آن هم جایی است که ایشان اجازه دادند تا غیرانقلابی­ ها مدیریت کشور را به ­دست بگیرند!

وی افزود: امام خمینی (ره) در پیام معروف به منشور روحانیت در اسفندماه ۱۳۶۷ تصریح کرده ­اند: «امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‏کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست­ها و امور مهمه­ کشور به گروهی که عقیده­ خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‏ اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‏رود، گر چه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم، ولی با صلاح دید و تأیید دوستان قبول کردم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی‏کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.

باقری در ادامه با تاکید بر جملات بنیانگذار کبیر انقلاب در این باره تصریح کرد: حضرت امام (ره) در ادامه با هوشمندی افزودند «آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولی نه به قیمت طلب­کاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید؟ چرا جنگ کردید؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‏کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‏اید؟ چرا لانه­ جاسوسی را اشغال کرده ‏ایم و صدها چرای دیگر».

مدیر کل اسبق اروپای مرکزی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: اخیرا برخی ادعا کرده ­اند که پذیرش برجام موجب جلوگیری از جنگ شده ­است، ادعایی است که نه با درک راهبردی از اوضاع منطقه و جهان سازگار است و نه با واقعیت­های میدانی هم­خوانی دارد. جالب این که در حالی که رئیس جمهور امریکا که فرمانده­ نیروهای مسلح امریکا است، به صراحت بر ناتوانی امریکا در به­ کارگیری گزینه­ نظامی اعتراف می­کند، ولی متأسفانه برخی در داخل ناآگاهانه استیصال و ناتوانی امریکا را جبران کرده و تصور نادرست خود از قدرتمندی امریکا را بر افکار عمومی تحمیل می­کنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان رییس جمهور آمریکا گفت: برای درک نادرستی ادعای این عده فقط لازم است به سخنان باراک اوباما پس از توافق ژنو در سال ۹۲ توجه کرد. رئیس جمهور امریکا در آذرماه و در مقابل مخالفان داخلی به صراحت به مشکلات واقعی امریکا اشاره کرده و بر ناتوانی این کشور در قبال ایران تأکید کرده و سپس اذعان می­کند «انتخاب ما بین دو گزینه­ توافق هسته­ای و شرایط ایده ­آل نیست، بلکه انتخاب بین توافق هسته­ای و جنگ است. اجازه دهید! من می­خواهم مطمئن شوم که همه این موضوع را بفهمند و آن این که گزینه ­ نظامی در دسترس نیست. از این­رو ما ناچاریم با توجه به گزینه ­های در دسترس تصمیم­گیری کنیم»

باقری در پایان تاکید کرد: واقعا مشخص نیست در حالی که فرمانده­ کل نیروهای مسلح امریکا با صراحت تمام بر ناتوانی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران اعتراف می­کند، چرا عده ­ای در داخل می­خواهند بر خلاف واقع، چهره­ای قدرتمند از دشمن در افکار عمومی ایران ترسیم کنند.